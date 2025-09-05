Colturano, esplosione in distributore: due operai gravemente ustionati

Colturano (Milano) – Due operai, di 21 e 59 anni, sono rimasti gravemente ustionati venerdì mattina poco prima delle 10:45 a seguito di un’esplosione in un distributore di carburante IP sulla Provinciale 39. I due stavano effettuando lavori di manutenzione sull’impianto quando, per cause ancora da accertare, si è verificata l’esplosione che li ha investiti.

Sul posto è intervenuto un vasto dispiegamento di soccorsi coordinato dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza, comprendente automedica, due ambulanze e numerosi mezzi dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e bonificato l’impianto. Per il 21enne è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso, a causa delle ustioni riportate a volto, braccia e gambe. L’operaio di 59 anni ha riportato ustioni al volto e a un braccio. Entrambi sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano; le loro condizioni, pur serie, non sarebbero al momento in pericolo di vita.

Coinvolti marginalmente anche i due gestori del distributore, una donna di 53 anni e un uomo di 49, fortunatamente lontani dal punto dell’esplosione e soccorsi solo per uno stato di choc. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore per garantire la sicurezza dell’intera struttura e prevenire ulteriori rischi.