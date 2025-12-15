È morta Anna Rusticano, icona della musica italiana degli anni ’70 e ’80

ROMA – È scomparsa stamattina all’età di 71 anni la cantante Anna Rusticano. L’artista si è spenta in una clinica romana a causa di una polmonite. La notizia è stata confermata dalla sorella Sandra.

Nata a Firenze il 5 novembre 1954, Rusticano si trasferì nei primi anni ’70 a Bologna per perfezionare la propria timbrica vocale e iniziò a partecipare a concorsi canori, debuttando nel 1972 con i singoli Con la testa piena di sogni e La maniera di convincere. Negli anni successivi pubblicò brani che conquistarono il pubblico, tra cui Sola, Lui, Lu, lui e Fallo, quest’ultimo oggetto di censura televisiva ma molto amato dai fan.

Il grande successo arrivò nel 1979 con Tutto è musica, seguito nel 1980 da Sto con te, che ottenne popolarità anche in Germania. Negli anni ’80 Rusticano continuò a pubblicare singoli e album di successo in Europa, vincendo anche il Festival di Praga. In seguito, si dedicò al cantautorato e alla musica jazz, partecipando a programmi radiofonici, vivendo in Svizzera e portando la propria arte in piano-bar e spettacoli dal vivo.

La sua carriera è stata accompagnata da una vita segnata da difficoltà personali: per oltre vent’anni Rusticano ha affrontato profonde sofferenze che l’hanno portata a lunghi periodi di cura.

La voce di Anna Rusticano resterà nella memoria di chi l’ha seguita e amata, lasciando un segno indelebile nella storia della musica italiana.