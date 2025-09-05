Brescia, giovane motociclista muore in incidente a Cologne

– Tragico incidente stradale nella notte a Cologne, comune della provincia di Brescia, dove un ragazzo di 21 anni ha perso la vita. Il giovane, di origine straniera, era alla guida di una motocicletta quando ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada in una zona di campagna.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate fatali.

La Polizia stradale ha avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità di terzi. Le cause della perdita di controllo del veicolo sono ancora da accertare.

Si tratta dell’ennesimo incidente mortale sulle strade della provincia bresciana: solo tre giorni fa, un uomo di 70 anni ha perso la vita in uno schianto sulla Statale 42 del Tonale e della Mendola, poco prima dell’uscita per Esine.