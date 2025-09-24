Lutto nel cinema: è morta Claudia Cardinale a 87 anni

Parigi – Si è spenta oggi, all’età di 87 anni, Claudia Cardinale, icona del cinema italiano e internazionale. Nata a Tunisi il 15 aprile 1938, l’attrice ha attraversato oltre sei decenni di carriera, lasciando un segno indelebile sul grande schermo grazie alla sua bellezza, eleganza e versatilità.

Cardinale ha lavorato con alcuni dei più grandi registi del cinema mondiale, tra cui Luchino Visconti, Federico Fellini, Mario Monicelli e Sergio Leone, recitando in più di 150 film. Tra i ruoli che hanno fatto la storia ricordiamo quelli ne Il Gattopardo, 8½, Rocco e i suoi fratelli e C’era una volta il West.

L’attrice ha ricevuto numerosi riconoscimenti durante la sua carriera, tra cui cinque David di Donatello, cinque Nastri d’argento e un Leone d’oro alla carriera al Festival di Venezia. Ha condiviso il set con grandi attori come Marcello Mastroianni, Burt Lancaster e Henry Fonda, dimostrando sempre grande versatilità dal dramma alla commedia.

Claudia Cardinale resterà nella memoria collettiva come simbolo del cinema italiano nel mondo, portando sullo schermo fascino, talento e una personalità indimenticabile.