Al via il Concorso di Idee per lo slogan del Decennale dell’Associazione Vetrinisti & Visual Europei

Nel 2026 l’Associazione compie 10 anni: soci chiamati a proporre uno slogan creativo, breve e identitario che celebri il percorso svolto, rafforzi i valori condivisi e indichi con chiarezza la visione verso il futuro.

L’Associazione Vetrinisti & Visual Europei si prepara a festeggiare nel 2026 il suo decimo anniversario, un traguardo importante fatto di creatività, esperienze condivise e crescita professionale. Per celebrare al meglio questa ricorrenza, l’Associazione lancia il Concorso di Idee – Slogan del Decennale 2026, rivolto a tutti i soci attivi.

L’obiettivo è individuare uno slogan originale e coinvolgente capace di raccontare l’identità della comunità professionale, i valori che l’hanno guidata in questi dieci anni e la visione futura.

Lo slogan dovrà essere breve (massimo 10 parole), ispirazionale, adatto all’uso istituzionale e visivo (stampa, digitale, merchandising) ed essere redatto in italiano. È ammessa anche una versione inglese per un utilizzo internazionale.

Le tappe del concorso:

Lancio: 15 settembre 2025

Scadenza invii: 15 ottobre 2025

Selezione vincitore: entro il 5 novembre 2025

Annuncio ufficiale: tramite evento o canali social/newsletter dell’Associazione

Ogni socio potrà inviare fino a tre proposte all’indirizzo: vetrinistievisualeuropei@ gmail.com.

Il vincitore sarà scelto da una giuria composta dai membri del Direttivo e da un esperto esterno, e riceverà:

Ingresso gratuito a un evento del Decennale 2026

Pubblicazione ufficiale dello slogan su tutti i canali dell’Associazione

Riconoscimento ufficiale durante le celebrazioni

Un’occasione unica per i soci di lasciare il proprio segno nella storia dell’Associazione e contribuire a scrivere una nuova pagina di questo percorso collettivo.

Per informazioni e regolamento completo: www.vetrinistievisualeuropei. blog