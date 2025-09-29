Al via il Concorso di Idee per lo slogan del Decennale dell’Associazione Vetrinisti & Visual Europei

Nel 2026 l’Associazione compie 10 anni: soci chiamati a proporre uno slogan creativo, breve e identitario che celebri il percorso svolto, rafforzi i valori condivisi e indichi con chiarezza la visione verso il futuro.
L’Associazione Vetrinisti & Visual Europei si prepara a festeggiare nel 2026 il suo decimo anniversario, un traguardo importante fatto di creatività, esperienze condivise e crescita professionale. Per celebrare al meglio questa ricorrenza, l’Associazione lancia il Concorso di Idee – Slogan del Decennale 2026, rivolto a tutti i soci attivi.
L’obiettivo è individuare uno slogan originale e coinvolgente capace di raccontare l’identità della comunità professionale, i valori che l’hanno guidata in questi dieci anni e la visione futura.
Lo slogan dovrà essere breve (massimo 10 parole), ispirazionale, adatto all’uso istituzionale e visivo (stampa, digitale, merchandising) ed essere redatto in italiano. È ammessa anche una versione inglese per un utilizzo internazionale.
Le tappe del concorso:
- Lancio: 15 settembre 2025
- Scadenza invii: 15 ottobre 2025
- Selezione vincitore: entro il 5 novembre 2025
- Annuncio ufficiale: tramite evento o canali social/newsletter dell’Associazione
Ogni socio potrà inviare fino a tre proposte all’indirizzo: vetrinistievisualeuropei@
Il vincitore sarà scelto da una giuria composta dai membri del Direttivo e da un esperto esterno, e riceverà:
- Ingresso gratuito a un evento del Decennale 2026
- Pubblicazione ufficiale dello slogan su tutti i canali dell’Associazione
- Riconoscimento ufficiale durante le celebrazioni
Un’occasione unica per i soci di lasciare il proprio segno nella storia dell’Associazione e contribuire a scrivere una nuova pagina di questo percorso collettivo.
Per informazioni e regolamento completo: www.vetrinistievisualeuropei.
0 Commenti