Tragedia a Porto Ercole: muore improvvisamente a 29 anni Matteo Legler

Porto Ercole (GR), 4 dicembre 2025 – La comunità di Porto Ercole è sconvolta per la tragica scomparsa di, 29 anni, stroncato da un malore improvviso durante una partita di calcetto. L’episodio è avvenuto mercoledì 3 dicembre: il giovane, colto da malore sul campo, è stato soccorso immediatamente dai compagni di squadra e dai medici, ma nonostante la lunga rianimazione iniziata sul posto e proseguita in ospedale, non è riuscito a sopravvivere.

Secondo quanto ricostruito, Matteo si è improvvisamente accasciato a terra mentre giocava. I compagni hanno subito allertato i soccorsi: il 29enne è stato defibrillato sul campo e trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Grosseto, dove i medici hanno tentato ogni manovra per salvarlo. Purtroppo, intorno alle 22.30, il cuore di Matteo ha smesso di battere. La salma è stata trasferita all’obitorio.

Matteo, che avrebbe compiuto 30 anni a Natale e sarebbe diventato papà tra pochi mesi, era molto conosciuto e apprezzato nella comunità locale. Direttore sportivo e allenatore di giovani calciatori, si distingueva per il suo entusiasmo, la disponibilità e l’impegno verso lo sport e i ragazzi del paese.

“Non era solo il nostro direttore sportivo, era un ragazzo dal cuore grande, un punto di riferimento per tutti. La sua bontà, il suo impegno e la sua disponibilità erano qualità rare che hanno lasciato un segno indelebile”, ha ricordato il presidente dell’Asd Porto Ercole, Giovanni Nieto. “Continueremo il nostro lavoro nel suo nome, per onorare uno sport e un paese che Matteo amava incondizionatamente”.

Anche il Comune di Monte Argentario ha espresso il proprio cordoglio sui social, sottolineando la “tragica e improvvisa scomparsa” del giovane. Familiari, amici e l’intera comunità si stringono in un abbraccio ideale in questo momento di dolore profondo.