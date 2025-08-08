Vertice Putin-Trump possibile la prossima settimana, ma Mosca chiude a Zelensky

Mosca, 8 agosto 2025 – Il Cremlino ha annunciato di aver raggiunto un’intesa preliminare con gli Stati Uniti per organizzare un vertice tra Vladimir Putin e Donald Trump, “orientativamente la prossima settimana”, con probabile sede negli Emirati Arabi Uniti. L’incontro, tuttavia, non includerà per ora il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nonostante quest’ultimo continui a ribadire che un faccia a faccia sia “l’unico modo per trovare soluzioni concrete” per porre fine alla guerra in Ucraina.Il possibile summit cade nel giorno in cui scade l’ultimatum di Washington a Mosca. Fonti citate da Bloomberg riferiscono che gli Stati Uniti stanno cercando il via libera di Kiev e degli alleati europei. Nel negoziato, Putin avrebbe avanzato richieste precise: la cessione alla Russia dell’intera area orientale del Donbass e della Crimea, in cambio della sospensione dell’offensiva nelle zone di Kherson e Zaporizhzhia sulle attuali linee di battaglia.Ieri Trump ha sondato la premier italiana Giorgia Meloni per valutare la possibilità di ospitare a Roma un vertice allargato a Putin e Zelensky. L’ipotesi, però, è stata respinta da Mosca, che considera l’Italia “troppo schierata” con Kiev. Meloni, in contatto con Trump e Zelensky, ha ribadito la necessità di “una pace giusta” e dell’inclusione dell’Europa nei colloqui.Sul fronte delle relazioni bilaterali, il capo della Casa Bianca ha dichiarato: “Scattano le sanzioni contro la Russia? Dipende da Putin, sono molto deluso da lui”. Intanto, un nuovo attacco russo ha colpito Roma, innescando la reazione del Ministero degli Esteri italiano, che ha convocato l’incaricato d’affari di Mosca per protestare contro “la campagna anti-russa” in corso nel Paese.