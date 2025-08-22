Ucraina, Trump: “Preferirei non esserci all’incontro tra Putin e Zelensky”

– Far incontrare Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky è “come mescolare olio e aceto”, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un’intervista con il conduttore radiofonico Todd Starnes. Trump ha aggiunto di preferire non essere presente a un eventuale vertice tra i due leader e ha ribadito che i tempi del percorso di pace in Ucraina non saranno così rapidi come previsto. “Spero che tra due settimane sapremo se ci sarà la pace”, ha detto, confermando un concetto già espresso dopo i vertici di Alaska e Washington.

Sul fronte diplomatico, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha sottolineato che qualsiasi accordo di pace dovrà affrontare prima la questione della legittimità della persona che firmerà l’intesa. Il riferimento è al presidente ucraino Zelensky, il cui mandato è scaduto a maggio 2024 senza che si siano tenute nuove elezioni a causa dello stato di guerra in Ucraina.

Intanto, a Kiev, la tensione resta alta: è stato lanciato un segnale di allarme per possibili attacchi aerei durante la visita del segretario generale della NATO, Rutte. La situazione militare è altrettanto complessa: l’Ucraina ha dichiarato che reagirà entro 24 ore in caso di attacco russo, mentre Mosca sembra volersi sottrarre al negoziato, secondo fonti ucraine.

La diplomazia internazionale resta sotto pressione, con Washington e i partner occidentali che cercano di mediare un accordo mentre le condizioni sul terreno rimangono incerte.