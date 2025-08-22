Deliceto in lutto per la tragedia della Bradanica: domani i funerali di madre e figlia

DELICETO – Il Comune di Deliceto ha proclamatoin occasione delle esequie di, madre e figlia tragicamente decedute ieri in un incidente stradale lungo la, nei pressi di Melfi.

I funerali si svolgeranno domani, 23 agosto, alle ore 10:30, nella chiesa madre del SS Salvatore. Il Comune invita tutti i cittadini, compresi commercianti e attività locali, a sospendere temporaneamente le proprie attività in segno di raccoglimento e rispetto.

Secondo le prime ricostruzioni, le due donne sono morte sul colpo a seguito di un frontale con un Tir, il cui conducente è rimasto illeso. Le autorità hanno avviato indagini per chiarire eventuali responsabilità nell’incidente.

La tragedia ha profondamente colpito anche la comunità di Sant’Agata di Puglia, dove il marito di Elisa e padre di Francesca presta servizio nella caserma dei Carabinieri.