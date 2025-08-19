Ucraina, Putin accetta bilaterale con Zelensky entro agosto. Poi vertice trilaterale con Trump

WASHINGTON – Il presidente russo Vladimir Putin ha detto sì a un incontro bilaterale con Volodymyr Zelensky, che si terrà entro agosto in una località ancora da definire. L’appuntamento sarà seguito da un vertice trilaterale con la partecipazione di Donald Trump.

Il leader ucraino, dopo il vertice alla Casa Bianca con il presidente Usa e i leader europei, ha dichiarato che entro dieci giorni gli alleati occidentali formalizzeranno le garanzie di sicurezza per Kiev. Zelensky ha definito “importanti” i colloqui di Washington, parlando di “un passo significativo e di una dimostrazione di vera unità tra Europa e Stati Uniti”.

Sulla questione territoriale, il presidente ucraino ha precisato: “È una decisione per me e Putin”.

Il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha avvertito che “Mosca e Kiev dovranno fare concessioni”, mentre da Parigi Emmanuel Macron ha ribadito che “siamo lontani dal dichiarare vittoria: la pressione su Mosca deve continuare”, proponendo un vertice a quattro con Ucraina, Russia, Usa ed Europa.

Anche la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha confermato che Bruxelles “lavora a solide garanzie di sicurezza per l’Ucraina”. Intanto la premier italiana Giorgia Meloni è rientrata da Washington, mentre oggi si riunisce in videoconferenza il Consiglio europeo per discutere i prossimi passi del negoziato.

Sul terreno, però, la guerra non si ferma. Nella notte nuovi raid russi hanno colpito diverse zone ucraine, mentre Mosca ha annunciato di aver abbattuto droni lanciati da Kiev. Il governatore della regione di Poltava ha denunciato pesanti danni a infrastrutture elettriche, con centinaia di persone rimaste al buio.