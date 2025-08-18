Vertice alla Casa Bianca: Trump, Zelensky e i leader europei discutono di pace. Nuovi raid russi sull’Ucraina, almeno 10 morti

WASHINGTON - Alla Casa Bianca si è svolto l’incontro tra il presidente statunitense, il leader ucrainoe i principali leader europei, tra cui la presidente del Consiglio. Al centro del vertice la ricerca di una via diplomatica per porre fine al conflitto in Ucraina.

Trump ha ribadito l’obiettivo di una pace duratura, auspicando tempi rapidi per una soluzione. Zelensky, da parte sua, ha confermato la disponibilità ad aprire un tavolo trilaterale con Vladimir Putin.

La posizione dell’ex tycoon è stata ulteriormente chiarita in un post pubblicato su Truth, dove ha sottolineato che la guerra potrebbe concludersi “quasi immediatamente” se Kiev rinunciasse alla riconquista della Crimea, annessa da Mosca nel 2014, e alla prospettiva di ingresso nella Nato.

Sul terreno intanto prosegue l’offensiva russa. Nella notte un bombardamento ha colpito Kharkiv, provocando almeno sette morti e diciotto feriti. Altri tre morti e diciotto feriti si registrano a Zaporizhzhia, bersaglio di un attacco missilistico confermato dal capo dell’Amministrazione militare regionale, Ivan Fedorov.

Il vertice di Washington si svolge dunque in un contesto di forte escalation militare, con l’attenzione della comunità internazionale rivolta alle possibili aperture negoziali e al sostegno dell’Occidente a Kiev.