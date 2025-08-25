Ucraina, Lavrov annuncia disponibilità di Putin a proseguire i negoziati a Istanbul

MOSCA – Il ministro degli Esteri russoha dichiarato che, in vista di un possibile incontro diretto con il presidente ucraino

Zelensky, da parte sua, ha ribadito l’importanza della presenza di truppe straniere in Ucraina dopo il conflitto, sottolineando la necessità di garanzie per la sicurezza nazionale. Il vicepresidente del Parlamento europeo e ex ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha precisato che l’Italia non invierà truppe, ma è disponibile a fornire supporto nelle operazioni di sminamento.

Intanto, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha esortato a porre fine a quella che ha definito una “carneficina senza senso”, richiamando la comunità internazionale a una soluzione rapida e condivisa.

La giornata è stata segnata anche dalla notizia della morte di un volontario italiano disperso in Ucraina da gennaio, confermata dalle autorità italiane.

Le tensioni sul terreno e le pressioni diplomatiche continuano a tenere alta l’attenzione internazionale, mentre crescono le aspettative su eventuali sviluppi nei negoziati tra Mosca e Kiev.