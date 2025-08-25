Taranto, incidente mortale: muore a 34 anni l’avvocato Alessandro Vairo

– Tragedia sulle strade di Taranto. Nella serata di ieri ha perso la vita, 34 anni, rimasto vittima di un incidente stradale in Corso Vittorio Emanuele II.

Secondo le prime ricostruzioni, per cause ancora in corso di accertamento, il giovane professionista avrebbe perso il controllo della sua moto, una BMW R1250, andando a sbattere violentemente contro la ringhiera che costeggia la carreggiata. Stando alle ipotesi iniziali, Vairo potrebbe aver accusato un malore mentre era alla guida: caduto sull’asfalto, la moto ha proseguito la corsa per alcuni metri senza fortunatamente coinvolgere altri veicoli o pedoni.

Immediatamente soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato all’ospedale Santissima Annunziata, dove purtroppo è deceduto poco dopo il ricovero.

La notizia ha sconvolto la comunità forense tarantina. Il Presidente e i Consiglieri dell’Ordine degli avvocati di Taranto hanno espresso profondo cordoglio per la prematura scomparsa del collega, unendosi al dolore dei familiari e del padre, Massimiliano Vairo, anch’egli avvocato stimato in città.

Un lutto improvviso che lascia sgomento l’intero foro tarantino e tutti coloro che conoscevano Alessandro, ricordato come un giovane professionista appassionato e stimato.