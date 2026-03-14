Tragedia a Montecorice: due giovani fidanzati muoiono in un incidente stradale sul mare

Montecorice (Sa), 14 marzo 2026 – Due giovani fidanzati di Capaccio-Paestum hanno perso la vita nella tarda serata di venerdì 13 a Ripe Rosse, nel comune di Montecorice, dopo essere precipitati in una scarpata a picco sul mare per circa 200 metri. L’auto su cui viaggiavano, una Volkswagen Polo, ha sfondato il guardrail a seguito dell’impatto con un altro veicolo, un furgone Citroën Jumper, il cui conducente è rimasto lievemente ferito e medicato sul posto.

Secondo una prima ricostruzione, la vettura avrebbe perso il controllo dopo la collisione, scivolando oltre la barriera di protezione e rotolando più volte lungo il dirupo fino agli scogli sottostanti. Durante la caduta, i due occupanti sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo. L’auto, completamente distrutta, è stata individuata a ridosso dell’acqua da una motovedetta della Guardia Costiera di Agropoli.

Le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente complesse a causa del buio e del terreno impervio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori di Napoli, le squadre SAF e un’autogrù da Salerno. In volo, un elicottero del servizio di elisoccorso ha supportato le ricerche. I soccorritori hanno lavorato per diverse ore, operando sia dal mare sia dall’alto, fino a individuare i corpi tra gli scogli.

I carabinieri della Compagnia di Agropoli stanno conducendo accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente. Secondo quanto ricostruito, i due giovani stavano rientrando verso Agnone Cilento dopo aver trascorso la serata insieme. Sul luogo della tragedia si sono radunati familiari e residenti della zona; il fratello di una delle vittime ha partecipato alle ricerche in mare con una piccola imbarcazione da pesca.