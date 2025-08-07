Roma, il premio 'Donna é Vita' a cura di Medea Odv e Fondazione Pasquale Battista alla premier Giorgia Meloni



Il premio é stato consegnato nelle mani di Arianna Meloni.





ROMA - Nella giornata di mercoledì 6 agosto 2025, l’ente non governativo della Camera dei deputati Medea Odv insieme alla Fondazione Pasquale Battista, con grande soddisfazione ha omaggiato il primo premio "Donna é Vita" alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.





"Un importante riconoscimento per la principale figura di spicco nella politica italiana ma anche nel panorama mondiale, che rappresenta la determinazione e la passione per il servizio pubblico. Le nostre congratulazioni per il suo continuo impegno e dedizione al paese" ha dichiarato, con soddisfazione, il Presidente di Medea Odv, Francesco Longobardi.