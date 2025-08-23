Piantedosi sullo sgombero del Leoncavallo e CasaPound: “Prima o poi toccherà anche a loro”

RIMINI – Intervenuto al Meeting di Rimini, il ministro dell’Internoha commentato il recente sgombero del centro socialedi Milano e il possibile futuro degli immobili di CasaPound.

“Anche CasaPound rientra negli sgomberi – ha dichiarato – io sono stato da prefetto di Roma quello che l’ha inserito nell’elenco dei centri da sgomberare, prima o poi arriverà anche il loro turno”. Sul possibile rinvio dello sgombero, Piantedosi ha precisato: “Credo si riferisse al fatto che se un centro si legalizza, come è avvenuto in altre città, potrebbe non essere sgomberato”.

Riguardo al Leoncavallo, il ministro ha sottolineato che “lo sgombero non è stato anticipato. Anzi, siamo stati condannati per un ritardo nell’esecuzione dello sfratto, con un risarcimento di 3,3 milioni per i dieci anni pregressi”. Secondo Piantedosi, l’operazione è stata “doverosamente logica” una volta che era possibile restituire la proprietà.

Il ministro ha inoltre risposto ai giornalisti sul video di Almasri, il generale libico arrestato e rimpatriato dall’Italia, in cui sarebbe ritratto mentre uccide un civile a Tripoli. “L’ho visto sui social, ma le ricostruzioni lo attribuiscono a molti anni fa. Ho firmato il decreto di espulsione basandomi anche sugli elementi di pericolosità”.

Infine, Piantedosi ha commentato le dichiarazioni di Matteo Salvini sul presidente francese Emmanuel Macron e sull’Ucraina: “La politica si esercita anche con espressioni forti. Salvini è un leader politico e i suoi messaggi, pur forti, sono legittimi in democrazia”.