Maltempo sulla Romagna: temporale all’alba con vento e grandine, danni a spiagge e circolazione

– Un violento temporale consi è abbattuto prima dell’alba sulla, colpendo dapprima le zone die poi, con particolare intensità, la. Le conseguenze sono state immediate: allagamenti, alberi abbattuti, strade trasformate in fiumi e forti disagi alla circolazione.

Danni alle spiagge del Ravennate

Il maltempo ha devastato in particolare le spiagge e i bagni di Cervia e Milano Marittima. Lettini ribaltati, strutture danneggiate e coperture divelte sono il bilancio di una mattinata difficile. A Milano Marittima diversi pini sono crollati sulle auto in sosta, rendendo alcune zone irraggiungibili. Alcuni disagi hanno riguardato anche la rete del gas, ma i tecnici hanno già messo in sicurezza le aree interessate.

Situazione a Rimini

A Rimini, l’assessore alla Protezione civile Yuri Magrini ha definito il temporale un “evento molto severo”, con 74 millimetri di pioggia caduti in poche ore. Cinque i sottopassaggi allagati, uno dei quali con un’auto rimasta bloccata all’interno. La polizia locale continua a monitorare le vie ancora invase dall’acqua, mentre i vigili del fuoco, affiancati da squadre di supporto e volontari, sono impegnati in decine di interventi per scantinati allagati e alberi caduti.

Circolazione ferroviaria bloccata e poi ripristinata

Il maltempo ha avuto ripercussioni anche sul trasporto ferroviario. Sulla linea Rimini-Ravenna, un albero caduto sui binari ha bloccato un convoglio con 23 persone a bordo, costrette a essere evacuate. La circolazione ferroviaria tra Rimini e Igea Marina è stata sospesa dalle 6 e ripristinata intorno a mezzogiorno, ma con possibili ritardi e cancellazioni dei regionali. Regolare invece il traffico sull’Alta Velocità.

Le autorità invitano la popolazione alla prudenza e a non utilizzare droni privati, poiché sono in corso i rilievi con i mezzi aerei dei vigili del fuoco.