Milano, arrestata la madre dei due minorenni coinvolti nell’incidente mortale di Cecilia De Astis

MILANO - Oggi a Milano la polizia locale ha arrestato la madre di due dei quattro ragazzini coinvolti nell’incidente che lo scorso 11 agosto ha provocato la morte di Cecilia De Astis. La donna è stata fermata all’interno dei giardini di viale Cermenate e portata in carcere a San Vittore per scontare un cumulo di pena di 3 anni e 10 mesi, relativo a furti commessi tra il 2017 e il 2019.Durante l’arresto, le forze dell’ordine hanno sequestrato oltre 130 grammi di monili in oro e più di 1.500 euro in contanti. La donna è stata anche denunciata per ricettazione.I figli, tra cui un 13enne alla guida dell’auto al momento dell’incidente, non sono imputabili perché minorenni al di sotto dei 14 anni. Per garantire la loro sicurezza, la Procura dei Minori ha disposto il collocamento in una comunità protetta ai sensi dell’articolo 403 del Codice civile, che tutela i minori esposti a gravi rischi nell’ambiente familiare. Il provvedimento d’urgenza, emesso il 16 agosto, è stato convalidato dal gip.La vicenda riaccende il dibattito sulla responsabilità dei minori e sulla tutela dei ragazzi in situazioni familiari a rischio.