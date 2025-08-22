Bari Piano Festival: domani Tania Giannouli in Piano Solo al Parco Rossani

BARI – Prosegue il Bari Piano Festival, sotto la direzione artistica di Emanuele Arciuli, ideato dal Comune di Bari e promosso da Puglia Culture con il sostegno della Regione Puglia – PACT, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Bari e il patrocinio del Conservatorio Piccinni. Domani, sabato 23 agosto alle 19, al Parco Rossani, si esibirà Tania Giannouli in Piano Solo, presentata da Alceste Ayroldi.Pianista greca di formazione classica, compositrice e improvvisatrice, Giannouli è considerata uno dei nomi emergenti del jazz europeo. Nel 2021 è stata nominata ai Deutscher Jazzpreis, mentre nel 2023 ha ricevuto il premio Art & Culture dei Greek International Women Awards ed è stata classificata “Nuovo Talento Internazionale” dalla rivista Musica Jazz.Nei suoi concerti di piano solo, Giannouli fonde jazz, improvvisazione e influenze globali in un linguaggio originale, descritto dalla critica come “ipnotico e visionario”. Ha pubblicato cinque album con Rattle Records, tra cui Transcendence, considerato tra i dischi greci più significativi del decennio, e ha partecipato a importanti festival in Europa e oltre, collaborando con artisti come Molvaer, Henriksen ed ElSaffar.Il festival farà una pausa domenica 24 e riprenderà lunedì 25 agosto. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.