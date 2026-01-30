Cresce la tensione tra Iran, Europa e Stati Uniti. Trump: "Teheran vuole accordo". Iran: "Eserciti europei considerati terroristi"

Teheran - Teheran ha annunciato l’intenzione diche hanno inserito nella loro blacklist il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC). Lo Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane ha condannato la mossa, avvertendo che

Intanto, gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni all’Iran. Il presidente Donald Trump ha dichiarato: “Vedremo cosa succede, ma l’Iran vuole fare un accordo”. Trump ha sottolineato che il regime iraniano dovrebbe fare due cose per evitare un’escalation militare: rinunciare al nucleare e cessare la repressione dei manifestanti. Ha confermato, inoltre, che una flotta guidata dalla portaerei Lincoln si sta dirigendo verso l’Iran.

Dal canto suo, il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha dichiarato: “Gli Stati Uniti non hanno mai manifestato buone intenzioni, ma l’Iran è pronto a discutere in negoziati dove siano protetti i nostri diritti legali”, riferendosi ai colloqui sul dossier nucleare.

La situazione rimane estremamente delicata, con il rischio di ulteriori tensioni diplomatiche e militari tra Teheran, Europa e Washington.