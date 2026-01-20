Sporting Club Milano, torneo di solidarietà con l’Accademia Italiana Gioco Carte

Milano, 18 gennaio 2026 – Si è svolto ieri, presso lo Sporting Club Milano, un torneo di solidarietà organizzato dall’Accademia Italiana Gioco Carte (A.I.G.C.) con l’obiettivo di unire aggregazione, gioco e beneficenza.

All’evento ha partecipato la presidente Dr.ssa Rossana Rodà, da sempre impegnata in attività umanitarie e politiche sociali a livello nazionale. Grazie al supporto di imprese locali, la presidente si sta adoperando per favorire l’inserimento lavorativo dei carcerati, sottolineando come “il lavoro, sancito dalla nostra Costituzione, dia dignità alla persona e rappresenti un’opportunità di reinserimento nel tessuto socio-economico”.

Nel corso dell’incontro, la presidente ha ricordato le difficoltà di chi non può scegliere, citando il caso dei meridionali privi di opportunità e ribadendo che, paradossalmente, “per alcuni il carcere può diventare una via per ritrovare una prospettiva di vita migliore”.

Tra gli interventi anche quello del Generale Alfonso Miro, che ha sottolineato l’importanza della cooperazione, e di numerosi altri ospiti che hanno evidenziato il valore di creare sinergie per sostenere le fasce più deboli della società.

Al termine della manifestazione, la Dr.ssa Rodà ha premiato i vincitori del torneo di burraco e ha ringraziato gli sponsor, tra cui l’imprenditore nel settore della cosmesi Vincenzo Di Venosa per i premi donati. L’evento, definito “cartofilo”, ha visto una partecipazione calorosa e si è svolto in una location apprezzata per la bellezza degli spazi, la qualità della cucina e l’efficienza del supporto tecnico-logistico.

Mauro Cognolato, presidente dell’A.I.G.C., ha dichiarato: “Quando la Dottoressa Rodà ha acconsentito alla realizzazione del torneo, ho subito percepito che questo connubio di idee avrebbe soddisfatto sia i giocatori sia le persone bisognose. L’A.I.G.C., ormai protagonista indiscussa dei tornei di carte a scopo benefico, trasforma ogni momento di socializzazione in un’occasione per aiutare chi ha bisogno”.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa, tra cui Raul e Anna Messinese, il Direttore Gatti, la vice direttrice Antonia Maiello, oltre a ospiti, sponsor e partecipanti.