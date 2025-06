Leverano, conferenza stampa della miniserie 'CineVoci - Tratti di storie fragili' presso l'Enoteca Conti Zecca

- Proseguono le iniziative nella città di Leverano: lunedì 9 giugno 2025 alle ore 18:00, presso l’Enoteca Conti Zecca in Via Cesarea, si terrà la conferenza stampa di presentazione della web serie tv di 6 episodi dal titolo "CineVoci - Tratti di storie fragili", realizzati attraverso il bando "Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione" emanato con D.D. MI-MiC n. 3331 05/10/2023 - Azione c) Visioni Fuori-Luogo – Progetto in rete "CineVoci: Esplorando le Sfide Giovanili attraverso le Sei Storie del Cinema".