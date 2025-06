Lautaro risponde a Sergio Ramos: l’Inter pareggia 1-1 con il Monterrey all’esordio nella Coppa del Mondo per club

Inter fb

Buona prova per i nerazzurri di Chivu contro i messicani: Lautaro firma il pareggio dopo il vantaggio iniziale di Ramos

Monterrey, 18 giugno 2025 – Parte con un pareggio l’avventura dell’Inter di Cristian Chivu nella Coppa del Mondo per club. Nella sfida d’esordio contro i padroni di casa del Monterrey, i nerazzurri strappano un buon 1-1, mostrando compattezza e personalità contro un avversario fisicamente e tatticamente ben preparato.

Sono i messicani a portarsi in vantaggio al 26’, grazie a un colpo di testa di Sergio Ramos – ormai veterano anche nella nuova esperienza in Messico – che insacca su calcio d’angolo battuto da Torres. Il difensore spagnolo è abile a svettare più in alto di tutti nell’area interista, battendo Yann Sommer con un'incornata precisa.

L’Inter, però, reagisce con ordine e determinazione, crescendo nel possesso palla e sfruttando le fasce. Il pareggio arriva al 42’: è Carlos Augusto a sfondare sulla sinistra e a servire un pallone perfetto in area, dove Lautaro Martinez, ben appostato, non sbaglia da due passi. Il “Toro” dimostra ancora una volta il suo fiuto del gol, riportando in equilibrio la partita.

Nella ripresa le squadre si affrontano a viso aperto, ma l’intensità cala leggermente. Entrambe hanno l’occasione per colpire ancora: da una parte il Monterrey sfiora il raddoppio con un diagonale di Canales respinto da Sommer, dall’altra Lautaro e Frattesi sprecano due ghiotte occasioni nel finale.

Il match si chiude così in parità, lasciando buone indicazioni per Chivu, all’esordio internazionale sulla panchina dell’Inter. Prossimo appuntamento per i nerazzurri tra tre giorni, quando affronteranno i giapponesi del Kawasaki Frontale, decisiva per il passaggio del turno.