Gaza, tre voli umanitari per pazienti palestinesi: in Italia anche il piccolo Adam, unico sopravvissuto della sua famiglia

Tre voli umanitari organizzati dal governo italiano hanno portato oggi in Italia un gruppo di, nell’ambito dellecoordinate dal Ministero degli Affari Esteri e della Difesa. Si tratta della più ampia missione finora realizzata:, per lo più, accompagnati da, per un totale di

Tra loro anche una storia simbolo della tragedia umanitaria in corso: Adam, un bambino palestinese che ha perso nove fratelli in un raid israeliano nelle scorse settimane. Con lui, la madre Alaa Alnajjar, unica sopravvissuta insieme al piccolo dell’intera famiglia.

Il gruppo è stato accolto all’aeroporto di Linate dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha ribadito la volontà dell’Italia di continuare a sostenere le evacuazioni e le cure per i civili colpiti dal conflitto:

"Oggi diamo un segnale concreto di solidarietà. È doveroso fare tutto ciò che possiamo per aiutare questi bambini e le loro famiglie", ha dichiarato Tajani.

La nota congiunta della Farnesina e del Ministero della Difesa sottolinea che, con l'arrivo odierno, salgono a 133 i bambini di Gaza accolti e curati in strutture sanitarie italiane nell’ambito delle operazioni umanitarie avviate nei mesi scorsi.

I pazienti saranno ora distribuiti tra vari ospedali italiani, dove riceveranno le cure necessarie. Le autorità ribadiscono che l’impegno umanitario continuerà, compatibilmente con le condizioni sul campo e in stretta collaborazione con le autorità sanitarie palestinesi e le organizzazioni internazionali.