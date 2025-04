Roma, conclusa la 34esima edizione di Romics

Un'edizione ricchissima che ha celebrato l'immaginario, l'arte e la creatività in tutte le sue forme





ROMA - La 34^ edizione di Romics Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, appena conclusa, ha registrato un grande successo di pubblico, accogliendo i visitatori dal 3 al 6 aprile nei 5 padiglioni di Fiera Roma, con oltre 70.000 mq di spazi espositivi. Romics è un evento fieristico internazionale certificato da ISFCERT, istituto ufficiale riconosciuto da Accredia, e ha ospitato oltre 350 espositori nazionali e internazionali. L’edizione primaverile di Romics ha rinnovato numerose collaborazioni istituzionali, tra cui Regione Lazio, Lazio Innova e Camera di Commercio di Roma e Sviluppo e Territorio, Azienda Speciale Camera di Commercio di Roma, per valorizzare le imprese culturali e creative locali attraverso un’area espositiva dedicata. Regione e Camera di Commercio hanno organizzato una collettiva di aziende per sostenere il sistema produttivo del Lazio, e la collaborazione col Centro per il libro e la lettura Istituto Autonomo del Ministero della Cultura e con l’Istituzione Sistema Biblioteche e Centri Culturali di Roma Capitale, per promuovere la lettura e i servizi editoriali per bambini e ragazzi del territorio.





In occasione della 34^ edizione, Romics ha raddoppiato anche la sua campagna ufficiale. Protagonisti sul territorio e sul web sono stati infatti Tom & Jerry, con la campagna globale dedicata all’85mo anniversario dei due iconici personaggi creati da William Hanna e Joseph Barbera, in collaborazione con Warner Bros. Entertainment Italia, e Dylan Dog in occasione dell’assegnazione del Romics d’Oro a Barbara Baraldi, curatrice della testata dedicata all’ “Indagatore dell’incubo”, edita da Sergio Bonelli Editore.





I Romics d’Oro a quattro grandi personalità artistiche: Barbara Baraldi, autrice di thriller e curatrice di Dylan Dog; Hal Hickel, maestro degli effetti visivi vincitore di un Oscar; Deanna Marsigliese, eccezionale art director Pixar, e Furuya Usamaru, autore di culto del manga. L’edizione 34 di Romics ha presentato una serie di mostre straordinarie che hanno celebrato l’arte e la cultura del fumetto e dell’animazione. Tra le esposizioni, Barbara Baraldi – L’arte del brivido e della psiche: da Dylan Dog ad Aurora Scalviati, un percorso che attraversa il thriller, l’horror e il fumetto; Omaggio a Furuya Usamaru. Shinjū – una storia d’amore, un’eccezionale mostra dedicata all’ultimo capolavoro del Maestro pubblicato da Coconino Press e presentato in anteprima mondiale a Romics; Dall’odissea ai viaggi artistici di Paolo Barbieri, un’immersione nei mondi epici della mitologia, della letteratura e delle fiabe attraverso l’inconfondibile stile artistico di Paolo Barbieri; Avere Vent’anni, una mostra di originali per celebrare i vent’anni del Corso di Fumetto e Illustrazione dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, coinvolgendo docenti e studenti, oggi affermati professionisti, tra cui Sara Colaone, Otto Gabos, Andrea Bruno, Bianca Bagnarelli, Christian Galli e Fumettibrutti; Venti anni Di Becco Giallo, la mostra per il compleanno di Becco Giallo comprende alcune tra le copertine più iconiche del catalogo, che hanno fatto la storia e la fortuna della casa editrice; l’anteprima italiana della mostra From a Galaxy far, far way con 30 miniature di astronavi di Star Wars premiate in 20 Comicon europei e Creare Creature Creative, la mostra dedicata a Deanna Marsigliese ha esplorato il talento di una delle più brillanti character designer della Pixar.





Oltre 100 eventi e incontri con gli artisti nei quattro giorni, grandi celebrazioni, anteprime esclusive e incontri imperdibili, con ospiti nazionali e internazionali che hanno animato i quattro giorni di manifestazione.





Tra i momenti più emozionanti, Topolino ha celebrato il valore del dialetto con l’avventura speciale Topolino e il ponte sull’oceano, presentata in quattro versioni dialettali, tra cui il romanesco, e approfondita durante l’incontro Topolino in dialetto. Alla scoperta della storia in romanesco! con Marco Gervasio, Alessandro Sisti e Francesca Pavone. Grande partecipazione anche per l’incontro Tra mente e cuore. Tutti parlano di educazione sentimentale, che ha indagato emozioni e relazioni con ospiti come Fumettibrutti, Maura Gancitano, Cleo Bissong, Lorenzo Ghetti e Francesca Torre. Tra gli ospiti internazionali, la fumettista Jing Jian ha raccontato il proprio percorso artistico, mentre Florent Sacré ha condiviso la sua esperienza tra fumetto e videogiochi, con un focus sulla serie Greenwood. Jacub Rebelka ha esplorato il processo creativo dietro L’ultimo giorno di Howard Phillips Lovecraft, e Giovanni P. Timpano ha illustrato il suo lavoro nel fumetto e nell’industria videoludica. Tantissimo pubblico anche per Tutti i volti di Dracula: performance tra disegno e musica, evento che ha unito arte visiva e musica dal vivo con Paolo Barbieri, Claudio Simonetti e Raggi Fotonici, e per l’incontro dedicato a Dylan Dog, con Barbara Baraldi, Luca Crovi, Davide Furnò ed Emiliano Tanzillo. Applausi e nostalgia per il live di Giorgio Vanni con le sigle dei cartoni animati, e per l’appuntamento Buon compleanno Gundam!, che ha celebrato la leggendaria saga con musica e doppiaggi. Tra gli appuntamenti speciali, l’omaggio ai 35 anni di Willy, il principe di Bel-Air con la voce italiana di Willy Edoardo Nevola. Non poteva mancare l’evento Buon compleanno Goldrake!, che ha ripercorso la storia dell’amato robot fino ai nuovi progetti come Gundam U. Per i più piccoli, Romics – Area Kids&Junior ha offerto un ricco programma di laboratori creativi e attività, con workshop dedicati a SpongeBob, Sonic, Pera Toons, Spidey, Stitch e Topolino, guidati da autori come Spike Comics, Michela Frare, Marco Gervasio e Dado. In anteprima assoluta, Rai Kids ha presentato la nuova serie animata Super Happy Magic Forest, tra magia, umorismo e avventura. Sul fronte professionale, l’incontro Fumetto e diritto d’autore con Katja Centomo ed Emanuele Sciarretta ha approfondito gli aspetti legali della tutela delle opere, mentre “Fumettista” per videogiochi ha raccontato le nuove possibilità per gli artisti nell’industria videoludica con Giovanni P. Timpano e Florent Sacré. Il Movie Village ha ospitato anteprime, incontri e performance speciali. Tra i momenti più attesi, la celebrazione di #TomAndJerry85 con un’area tematica e un incontro dedicato, l’incontro con Gabriele Mainetti dedicato al suo nuovo film La città proibita, l’anteprima di Avatar Live in Concert a cura dell’Orchestra Italiana del Cinema, e uno sguardo sui film in uscita come Un film Minecraft, Until Dawn, Thunderbolts*. Entusiasmante l’ottava edizione del K-Pop Contest Italia – Special Romics, realizzato in collaborazione con KCI che ha portato sul palco le coreografie e lo stile dei più iconici idol coreani.





Il Premio Romics del Fumetto, realizzato sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura, istituto autonomo del Ministero della Cultura e in collaborazione con Istituzione Sistema Biblioteche e Centri Culturali di Roma Capitale, ha conferito, tra gli altri, il Gran Premio Romics a Manu Larcenet (Coconino Press) con La strada, il Premio Miglior Fumetto Italiano a Daniele Kong con Bestie in Fuga (Coconino Press); il Premio Nuovi Talenti a Questi Muri di Marco Checchin (Edizioni BD / J-POP Manga), Premio Giovani Lettori – Premio Del Pubblico Graphic Novel, Biblioteche Di Roma a Il Signore delle Mosche. Graphic novel di William Golding, (Mondadori). Annunciato inoltre il vincitore della terza edizione di Disegniamo il Maggio – Contest per illustratori per l’ideazione dell’immagine della campagna nazionale per la promozione della lettura Il Maggio dei Libri 2025, organizzato e promosso da Romics, in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura – Ministero della Cultura, che ha premiato Stefano Dorigo con l’opera Il mondo fuori. Al Romics Gran Galà del Doppiaggio, sono state premiate le voci dei film e serie più in voga: tra i tanti, si sono alternati sul palco Rossella Izzo e Carlo Valli (Premio alla Carriera 2025), Gabriele Vender (Premio Andrea Quartana), Roberto Gammino (Premio Vittorio De Angelis. Inoltre, il Romics Cosplay Award, ha visto la partecipazione di tanti cosplayer per rappresentare l’alto livello del cosplay italiano. Tantissimi gli autori italiani e internazionali che hanno popolato la, sempre più vasta, Artist Alley di Romics con 4 giorni di sketch, commission e incontri speciali col pubblico.





Romics si conferma un evento imperdibile per gli appassionati di videogiochi e card games, con attività come escape room, puzzle game, retrogaming e tornei su PlayStation 5, Nintendo Switch e PC. I visitatori hanno potuto provare giochi indie e Metroidvania, tra cui titoli come Gimmick! 2, Snow Bros Wonderland, Double Dragon, Ender Lilies: Quietus of the Knights, e Beyond The Ice Palace 2. Inoltre, Videogiochi Per Passione ha presentato in anteprima Tormented Souls 2. Tanti i meet and greet con creator come Dario Moccia, Ciccio Gamer, Ciccio Gamer Tcg, Roby, Jenny, LorenzIST, e eventi esclusivi con Dive e PlayBlox. Un’occasione unica per appassionati e fan del gaming.





Gli organizzatori danno appuntamento alla 35^ edizione di Romics che si terrà dal 2 al 5 ottobre 2025 presso Fiera Roma.





Romics è organizzata da Fiera Roma e ISI.Urb. Con il supporto di Regione Lazio e Camera di Commercio Roma. Con il Patrocinio del Centro per il libro e la lettura.





Partner: Warner Bros. Discovery, Istituzione Biblioteche Centri Culturali – Roma Capitale, IOEA – International Otaku Expo Association, World Cosplay Summit, Heroes – International Film Festival, I Castelli Animati, Città dell’Animazione.





Media Partner: RAI, Atac, Radio Globo, Lo Spazio Bianco, Passion4Fun, Comingsoon.it, Screenweek.it, e Screenworld.it.