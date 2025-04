'Red Bull Turn It Up', ieri sera a Milano l'ultima tappa del nuovo format Red Bull dedicato al clubbing



A vincere è la Crew Blacksheep





MILANO – Dopo le prime due tappe di Napoli e Bologna "Red Bull Turn It Up 2025" ha proseguito ieri sera il suo viaggio attraverso l'Italia con la terza data ieri, venerdì 3 aprile all’Apollo Club di Milano. Quattro crew d’eccezione si sono sfidate a colpi di mix e selezioni musicali per far ballare il pubblico e conquistare la vittoria: Blacksheep, Lost ID, Manila Madness e WeGoing.sound. Host della serata è stato Viktor Kwality che ha condotto le battle accompagnato dal sound di Davide Dev.





Come sempre, un’unica regola – un solo tema, un solo mix – le crew hanno avuto pochi minuti per sorprendere il pubblico con la selezione musicale perfetta. È stato proprio il pubblico a decretare il vincitore: a conquistare la vittoria della serata la crew Blacksheep. Una sfida giocata tutta sull’energia, sul coinvolgimento e sulla capacità di trasformare il dancefloor in un’esplosione di ritmo e vibrazioni.





Le crew in gara





Blacksheep (Milano)

Nato alla fine del 2019 da due giovani di seconda generazione, Blacksheep ha sempre avuto l'obiettivo di creare uno spazio di inclusione per tutti coloro che si sentono "diversi". Il format è diventato un punto di riferimento per chi cerca un evento che combini spensieratezza, musica e libertà di espressione, con una selezione musicale che spazia tra le sonorità urban più innovative.





Lost Identity (Milano)

Collettivo multidisciplinare con base a Milano, Lost Identity fonde musica e moda, creando un connubio unico di espressione artistica. Attraverso eventi, performance e collaborazioni con il mondo del fashion, il collettivo sfida i confini tradizionali e ridefinisce il concetto di clubbing, posizionandosi come un punto di riferimento per la scena creativa milanese.





Manila Madness (Torino)

Nato a Torino nel 2023, questo collettivo di giovani italo-filippini crea un ponte culturale tra Italia e Filippine attraverso musica, danza e arte. Manila Madness non è solo un evento, ma una celebrazione della diversità, dell'integrazione e della creatività, offrendo ai talenti emergenti uno spazio per esprimersi e connettersi con il pubblico.





WeGoing.sound. (Milano)

Fondato da Sgamo, WeGoing.sound. è un progetto che coinvolge DJ, produttori e promoter in tutta Italia con l'obiettivo di connettere il mondo attraverso la musica. Riconosciuto dalla community internazionale, ha collaborato con alcuni dei collettivi più influenti della scena urban e global dance.