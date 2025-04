Maltempo sull’Italia: ricerche in corso nel Vicentino, frane e disagi dal Piemonte alla Puglia

L’Italia continua a fare i conti con l’ondata di maltempo che sta flagellando il Paese, provocando frane, allagamenti, evacuazioni e purtroppo anche una vittima. I Vigili del fuoco sono al lavoro da ore in varie regioni, con squadre a terra, droni e mezzi speciali, per fronteggiare le emergenze in corso.

Padre e figlio dispersi nel Vicentino

Ore di angoscia in Veneto, dove sono in corso le ricerche di due persone – padre e figlio – dispersi nel torrente Agno, nel territorio di Valdagno (Vicenza). Secondo le prime ricostruzioni, la loro auto sarebbe stata travolta dalla piena del torrente. Le operazioni di ricerca sono iniziate nella notte e proseguono senza sosta con l’ausilio di droni e unità specializzate.

Frana a Trento: evacuate 14 persone

Momenti di tensione anche a Trento, nel quartiere San Martino, dove uno smottamento in via della Malvasia ha reso necessaria l’evacuazione di un’abitazione. Quattordici persone sono state fatte allontanare in via precauzionale. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco locali.

Piemonte: allerta valanghe e gravi danni

Tra le regioni più colpite figura il Piemonte. A San Sebastiano Po si registrano inondazioni causate dal rio Bellavalle e dal torrente Leona. Numerose frane hanno isolato alcune frazioni e una di esse ha compromesso la rete idrica. A Castagneto Po una frana ha bloccato la viabilità verso Chivasso. A Casale Monferrato, un centro di accoglienza è stato allestito per 50 evacuati, mentre a Castellamonte 15 persone sono state fatte allontanare.

L’Arpa ha emesso un’allerta arancione per pericolo valanghe nelle zone montane nord-occidentali. Il Soccorso Alpino Piemontese segnala oltre un metro di neve fresca sopra i 2.000 metri e picchi di 170 cm oltre i 2.500 metri nelle Alpi Lepontine. Massima prudenza è richiesta a chi intenda avventurarsi in montagna nei prossimi giorni.

Una vittima in Piemonte: ex falegname trovato morto nella sua casa

Tragico bilancio nel Torinese, dove un uomo di 92 anni, ex falegname, è stato trovato morto nella sua abitazione a Monteu da Po. Secondo i primi accertamenti, l’uomo sarebbe rimasto intrappolato durante l’allagamento ed è deceduto per annegamento.

Disagi alla viabilità: chiusure e interruzioni

Il maltempo ha messo in ginocchio la rete viaria:

Bloccati i trafori del Frejus e del Monte Bianco , con il primo riaperto in parte, mentre quello ferroviario riaprirà solo domani.

Chiusa la A5 Torino-Aosta a Ivrea e il Gran San Bernardo .

Decine di strade statali e provinciali interrotte per frane, smottamenti e alberi caduti.

A Milano , un tratto della metro 2 è stato sospeso per allagamenti, mentre un platano è crollato davanti a una scuola.

In Liguria , la piena della Bormida ha causato esondazioni e la chiusura di varie strade.

In Toscana , le forti raffiche di vento (fino a 90 km/h) hanno bloccato la navigazione verso il Giglio e Giannutri.

In Emilia-Romagna è scattato il codice rosso per la piena del Po nelle pianure parmense e piacentina.

In Lombardia , il Sesia è esondato in provincia di Pavia e chiuso il ponte delle barche.

In Puglia , a Bari lo scirocco ha sradicato diversi alberi.

A Napoli, un tratto della Circumvesuviana è stato chiuso per precauzione.

Previsioni meteo: tregua breve prima di una nuova perturbazione

Secondo gli esperti, da venerdì il tempo tornerà soleggiato in buona parte d’Italia, con un miglioramento anche sabato. Ma la tregua sarà breve: tra Pasqua e Pasquetta sono attese nuove precipitazioni al centro-nord, mentre al sud si prevede tempo stabile e soleggiato.

Le autorità raccomandano la massima prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle aree montane o colpite da frane e allagamenti.