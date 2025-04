La Farra: il gusto della convivialità, il respiro del paesaggio, l’anima di una famiglia

Photo credits: fonte La Farra

C’è un ritmo che accompagna ogni passo tra i vigneti di La Farra, una sinfonia fatta di terra e mani operose, di colline che respirano storia e di un vino che porta con sé la voce di un territorio unico al mondo. Nel cuore delle Colline del Conegliano Valdobbiadene, riconosciute dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità, La Farra incarna la fusione perfetta tra tradizione, qualità e ospitalità, un luogo dove il tempo sembra rallentare per lasciare spazio a una dimensione più autentica, quella della natura e della convivialità





Fondata nel 1997 dai fratelli Adamaria, Innocente e Guido Nardi, La Farra è una realtà a conduzione familiare che oggi gestisce 25 ettari vitati, dislocati tra Farra di Soligo, Pieve di Soligo, Follina e San Pietro di Feletto, dove vengono coltivate con cura e rispetto le uve destinate alla produzione del Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG.





Ogni anno vengono prodotte oltre 700.000 bottiglie, il 65% delle quali esportate in 21 paesi del mondo. La cantina lavora e vinifica le uve nel rispetto della tradizione e con l’ausilio delle più moderne tecnologie, per garantire vini che siano espressione autentica della vocazione del territorio.





Il Prosecco Superiore de La Farra è più di un vino: è un invito a riscoprire il valore del tempo, a godere della bellezza di un calice condiviso, a lasciarsi avvolgere dall’eleganza di un sorso che porta con sé tutto il carattere delle colline del Conegliano Valdobbiadene. L’eccellenza della produzione si unisce a una filosofia che celebra il piacere della scelta consapevole, il desiderio di vivere momenti autentici e il privilegio di assaporare un prodotto che è espressione di una cultura radicata nella storia e nella passione.





L’ospitalità è un valore che si esprime in ogni dettaglio, e il Belvedere La Farra, un casolare a Col Brià, ne è il fulcro. Questa struttura, recuperata nel 2023 e immersa nei vigneti eroici dell’azienda, rappresenta il cuore dell’accoglienza e dell’enoturismo. Più di una piccola sala degustazione, il Belvedere La Farra è un luogo di incontro e condivisione, una finestra aperta sulla storia e sulla cultura vitivinicola della famiglia Nardi.





"Il progetto di recupero del Casolare muove da una vera e propria esigenza di condivisione che tutti noi fratelli sentivamo profondamente" racconta Adamaria Nardi "Si tratta di un angolo di mondo che abbiamo sempre vissuto con grande intensità e che desideravamo condividere con coloro che hanno interesse a conoscere il territorio e la sua cultura. È più di un semplice luogo, è l’incarnazione di un legame profondo con la terra che lo circonda".





Il percorso enoturistico di La Farra, lungo circa 3 km, da fare a piedi, partendo dalla cantina, attraversa i vigneti storici della famiglia e accompagna i visitatori alla scoperta delle colline di Farra di Soligo fino al Belvedere La Farra, a Col Brià, da cui si può godere di una meravigliosa vista del paesaggio viticolo e comprendere i valori che ne hanno determinato il riconoscimento Unesco: ciglioni inerbiti, cordonate collinari e il mosaico agrario (alternanza boschi e vigneti).





Un’esperienza che va oltre la semplice degustazione: ogni ospite è invitato a vivere il vino non solo come espressione del territorio, ma come momento di connessione con la natura. Qui, il tempo diventa un ingrediente essenziale, il paesaggio si fonde con l’identità del vino e ogni sorso racconta la fatica, la dedizione e la bellezza di queste terre.





Affidabilità, autenticità, rispetto per il consumatore e per l’ambiente sono i principi che guidano ogni scelta de La Farra.





La lavorazione delle vigne "eroiche" è interamente manuale, nel rispetto della morfologia del territorio, con potature, vendemmia e selezione delle uve svolte esclusivamente a mano. Ogni bottiglia è il risultato di una dedizione costante, di un sapere che si rinnova e di una passione che trova la sua più alta espressione nella qualità di un vino che parla la lingua della sua terra.





Ospitalità, vino e natura si fondono in un’esperienza che invita a rallentare, a perdersi nella bellezza del paesaggio e a lasciarsi avvolgere dalla storia che ogni calice racchiude. La Farra non è solo un’azienda vinicola, è un luogo da vivere, da scoprire e da ricordare, dove ogni visita è un invito a condividere momenti di autentica meraviglia.





