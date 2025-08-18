Crognaleto, 15enne colpito da un fulmine: è in gravissime condizioni

TERAMO - Dramma nel pomeriggio a Crognaleto, in località Coppo (Teramo). Un ragazzo di 15 anni è stato colpito da un fulmine mentre si trovava all’aperto durante il temporale.

Il giovane era in compagnia del padre, che ha immediatamente lanciato l’allarme al 118. Sul posto è arrivato l’elisoccorso che ha trasferito il ragazzo in codice rosso all’ospedale San Salvatore dell’Aquila. Le sue condizioni sono gravissime e la prognosi resta riservata.

Il quindicenne è ora ricoverato nel reparto di rianimazione. Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.