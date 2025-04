Guerra commerciale, colpo di scena: Trump congela i dazi per 90 giorni, ma inasprisce le tariffe contro la Cina

– Svolta inattesa nella guerra commerciale tra gli Stati Uniti e il resto del mondo. Il presidente Donald Trump ha annunciato unanell’applicazione dei dazi reciproci entrati in vigore solo pochi giorni fa. Al loro posto, verrà introdotta. Tuttavia, non tutti i Paesi beneficeranno di questo allentamento:e vedrà le tariffe aumentare fino al, in risposta alla recente escalation da parte di Pechino, che aveva portato i propri dazi sui beni americani dal 34% all’84%.

Esclusi anche il Messico e il Canada, che restano fuori dalla nuova misura. Trump intende ora voltare pagina: “Faremo accordi equi con tutti i Paesi”, ha dichiarato, aprendo a nuove trattative commerciali su scala globale.

Nel frattempo, l’Unione europea non resta a guardare. Da Bruxelles era già arrivato il via libera a un piano di controdazi, in gran parte del 25%, da applicare in tre fasi: il 15 aprile, il 16 maggio e il 1° dicembre. In parallelo, l’UE preparava anche il cosiddetto "bazooka" contro le Big Tech, un pacchetto di misure che potrebbe complicare ulteriormente i rapporti transatlantici. Ora resta da capire come cambieranno gli equilibri dopo la mossa americana.

L’annuncio ha avuto un effetto shock positivo su Wall Street, che ha chiuso con rialzi spettacolari: Dow Jones +7,87%, Nasdaq +12,16%, S&P 500 +9,51%. Una vera e propria volata dopo giorni di tensioni. Tuttavia, prima del discorso di Trump, i mercati asiatici avevano vissuto un’altra giornata difficile, con Tokyo in forte ribasso. Male anche l’Europa, dove sono stati bruciati 446 miliardi di euro in capitalizzazione. A Milano, il calo è stato del 2,75%.

Il futuro resta incerto, ma il segnale di Washington riapre il campo alla diplomazia. Resta da vedere se la tregua sarà solo temporanea o l'inizio di una nuova stagione di negoziati.