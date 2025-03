Tragico incidente nel Foggiano: muore 19enne, dieci feriti sulla SP 141

FOGGIA - Un grave incidente stradale ha sconvolto la comunità pugliese nella serata di ieri. Il bilancio definitivo è drammatico:lungo la strada provinciale 141, nel tratto che collega Manfredonia a Margherita di Savoia, all'altezza di Zapponeta (Foggia).

La vittima è Angelo Spina, un giovane di 19 anni originario di Margherita di Savoia. Meccanico di professione, apparteneva a una famiglia molto conosciuta nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Spina era il passeggero di una Seat Leon, in cui viaggiavano in quattro.

L'auto era guidata da un amico, ora ricoverato all’ospedale di Barletta con una prognosi di 30 giorni. Con loro, anche un altro giovane trasportato a Barletta e un quarto passeggero, in condizioni critiche, elitrasportato d'urgenza all’ospedale di Foggia, dove si trova in prognosi riservata.

Coinvolte anche altre due vetture. A bordo di una Fiat 600 viaggiavano due uomini con due bambine di 11 e 6 anni: la più piccola è ricoverata in rianimazione a Foggia. Sull'altra auto, una Fiat 500, c'era una famiglia composta da padre, madre e una figlia di 12 anni. Tutti i feriti sono stati trasferiti nei vari ospedali della provincia di Foggia.

Le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente sono in corso. Secondo le prime indiscrezioni, un sorpasso azzardato potrebbe aver scatenato la tragedia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno lavorato per ore per estrarre i feriti dalle lamiere.

Il traffico è rimasto bloccato per diverse ore, mentre numerosi automobilisti, testimoni dell’incidente, sono rimasti sotto shock. Sono stati proprio alcuni di loro a dare l’allarme e permettere ai soccorsi di intervenire rapidamente.

L’incidente ha lasciato una profonda ferita nella comunità, con tanti messaggi di cordoglio per la famiglia di Angelo Spina e apprensione per le condizioni dei feriti.