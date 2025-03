Startup e AI, FoolFarm accelera negli USA con l’Italian AI Innovation Hub

Per le startup italiane dedicate all’AI nuove opportunità di crescita ed espansione grazie a FoolFarm, venture studio specializzato in AI





MIAMI - FoolFarm, il principale Venture Studio italiano specializzato in Intelligenza Artificiale (AI) e tech transfer universitario, annuncia un aumento di capitale da 3,7 milioni di euro per sostenere l’espansione negli Stati Uniti e lanciare l’Italian AI Innovation Hub a Miami. L’operazione porta la valutazione della società a 32 milioni di euro, con la prospettiva di una quotazione in Borsa (IPO) entro il 2028.





Lancio ufficiale all’Emerge Americas 2025





Il 27 marzo prossimo, in occasione di Emerge Americas, uno dei più importanti eventi tech negli USA, il CEO di FoolFarm Andrea Cinelli presenterà il progetto FoolFarm USA e l’Italian AI Innovation Hub. L’evento, che richiama oltre 20.000 partecipanti, sarà il trampolino di lancio per l’iniziativa negli Stati Uniti, con la partecipazione di dieci startup italiane selezionate.

Negli ultimi tre round di finanziamento, FoolFarm ha raccolto oltre 8,15 milioni di euro da investitori di rilievo come KPMG, Crif, Crédit Agricole e IBL Banca. In soli quattro anni, ha lanciato sette startup innovative, tra cui Voiceme, IIO, Fragmentalis, Aidamask, Snaproof, DeckDive e Sharetrust, rafforzando la propria leadership nel comparto AI.





Un modello di venture building unico





FoolFarm adotta un modello di venture building innovativo, basato sul programma FoolFarm Launcher, che coinvolge cinque università italiane, come Sassari, Lecce, Palermo, Cosenza, Sapienza Roma.

Questo programma forma talenti nel settore AI con un training on the job di sei mesi e il supporto di partner industriali. Il modello consente di ridurre i tempi di exit rispetto ai fondi VC tradizionali e permette la creazione di startup sia in Italia che negli Stati Uniti.

L’obiettivo è consolidare FoolFarm come hub di innovazione AI tra Italia e USA, sfruttando un modello dual entity, che valorizza la ricerca italiana e ne accelera la crescita nei mercati più liquidi.





Espansione negli USA: Move2USA e l’Italian AI Innovation Hub





Dal 2024, FoolFarm è operativa a Miami con il programma di accelerazione Move2USA, che aiuta le startup italiane a entrare nel mercato americano con un percorso di deep immersion, offrendo accesso a investitori e partner strategici.

Dal 24 al 28 marzo 2025, oltre dieci startup parteciperanno a un intenso programma di sviluppo e networking a Miami. FoolFarm presenterà tre iniziative chiave:

L’aumento di capitale per attrarre partner industriali e finanziari nel progetto italo-americano. L’Italian AI Innovation Hub, ponte tra l’innovazione AI italiana e il mercato statunitense.

Il fondo Road2USA, che inizierà le attività nel 2026 con sede negli USA, finanziando startup italiane nell’ingresso nel mercato americano.

L’Italian AI Innovation Hub sarà una piattaforma di connessione tra l’ecosistema italiano, ricco di talenti e competenze, e il mercato USA, strategico e competitivo. Il focus sarà su AI, Web3 e cybersecurity, con attenzione alle startup early-stage e all’open innovation.

A supporto di questa iniziativa il fondo Road2USA fornirà risorse finanziarie per le startup italiane che vogliono crescere negli Stati Uniti. Il fondo si concentrerà su AI for Industry e AI for Defense, due settori in forte espansione.





Obiettivi dell’aumento di capitale





L’aumento di capitale da 3,7 milioni di euro servirà a:

- Offrire agli investitori americani la possibilità di investire nell’innovazione AI italiana attraverso il fondo Road2USA.

- Permettere agli investitori italiani di partecipare alla crescita di FoolFarm, che ha già creato sette startup e punta a fondarne altre 16 entro il 2028.

- Generare oltre 50 milioni di euro di capital gain entro il 2028, preparando la società alla futura IPO su un mercato internazionale.





Foolers Club: un network di investitori tra Italia e USA





Il 25 marzo FoolFarm lancerà ufficialmente il Foolers Club, un network di investitori transatlantico. Grazie alla partnership con un importante player finanziario americano quotato al NYSE e il centro finanziario Brickell21, il club è rivolto ad angel investor, family office e corporate interessati a finanziare l’innovazione AI italiana negli USA.

Attualmente, il Foolers Club conta 100 membri in Italia e oltre 2 milioni di euro raccolti. L’obiettivo è ora espandersi negli Stati Uniti, accelerando la crescita delle startup early-stage attraverso un modello di club deal.





Le nuove startup presentate da FoolFarm





Il 12 febbraio, davanti a oltre 100 investitori del Foolers Club, FoolFarm ha presentato tre nuove startup nate dal programma Launcher:

- Sharetrust – utilizza AI e Blockchain per migliorare la sicurezza sul lavoro. Sta raccogliendo 350.000 euro su una valutazione di 2,5 milioni.

- DeckDive – piattaforma AI per l’analisi dei pitch deck, attualmente in raccolta per 350.000 euro su una valutazione di 2,5 milioni.

- Snaproof – blockchain ultra-efficiente che riduce i consumi energetici del 99%. È in raccolta per 1 milione di euro con una valutazione pre-money di 5 milioni.





Il futuro di FoolFarm: AI e mercati globali





"Vogliamo creare un ecosistema di innovazione AI con accesso privilegiato al mercato americano, 200 volte più grande di quello italiano. Il nostro obiettivo è generare nuovi ‘unicorni’ e offrire alle aziende la possibilità di sviluppare innovazione AI su scala globale" ha detto Andrea Cinelli, CEO di FoolFarm.

Il lancio dell’Italian AI Innovation Hub rappresenta un ponte strategico tra Italia e USA, creando opportunità per startup e aziende consolidate. Con il fondo Road2USA, FoolFarm intende sostenere la crescita di realtà italiane innovative nel mercato internazionale, posizionandosi come leader nell’ecosistema AI globale.