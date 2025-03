Sauber, partner della Stramilano 2025, affida ad Agenzia YES! la campagna 'Spray Your Vibes'



Un’esperienza immersiva di brand awareness tra sport e street art, con l’urban artist SORTE





MILANO – Sauber, brand di riferimento nel settore personal care e parte di ITALSILVA Commerciale S.r.l. (Gruppo Desa S.p.A.), è partner ufficiale della 52ª edizione della Stramilano - svoltasi ieri, 23 marzo - una delle manifestazioni podistiche più importanti d’Italia, che ogni anno accoglie oltre 50.000 partecipanti e raggiunge più di 1 milione di contatti. Con il supporto di Agenzia YES!, agenzia di comunicazione integrata associata a UNA, Sauber ha dato vita alla campagna "Spray Your Vibes", un progetto di brand awareness volto a rafforzare il posizionamento del marchio e a consolidare il legame con il pubblico, sia interno che esterno al Gruppo.





La campagna si è articolata attraverso un claim incisivo e un’identità visiva riconoscibile, integrati in diversi touchpoint di comunicazione online, offline e live-performing che hanno reso la presenza di Sauber alla Stramilano un’esperienza concreta e partecipativa: ogni elemento è stato pensato per stimolare l’interazione e coinvolgere i partecipanti.





Il claim "Spray Your Vibes" nasce dal parallelismo tra il gesto di spruzzare un deodorante, prodotto di punta del marchio, e quello di creare un graffito, entrambi espressioni di identità e dinamismo: un’energia che prende forma nel movimento e nelle sensazioni che lo accompagnano, le "Vibes". L’identità visiva, ispirata alla street art, unisce linee dinamiche a una palette di blu, rosso, rosa e azzurro, integrando i colori di Sauber con lo spirito scattante della Stramilano.





L’activation ha trovato il suo punto culminante nell’area ristoro della 5 km, con l’urban artist Sorte (Andrea Gasparro), famoso a Milano per la sua opera "Bovisa Makers". Sorte ha realizzato una performance live, trasformando il concept "Spray Your Vibes" in un’opera d’impatto. Il lavoro, ispirato al movimento, alla vitalità e all’espressione personale, ha reso tangibile il tema della campagna, trovando nell’energia il punto di connessione tra arte e sport.





La campagna ha coinvolto direttamente anche i dipendenti Sauber (Gruppo Desa), che hanno corso nei percorsi da 5 km e 10 km, indossando t-shirt tecniche e calzini brandizzati, diventando loro stessi ambassador del messaggio di energia e benessere.





L’esperienza si è estesa anche oltre il traguardo, invitando tutti i partecipanti a lasciare un segno delle proprie Vibes. Alla conclusione della 5 km e della 10 km, infatti, presso la pagoda brandizzata Sauber all’Arco della Pace, corridori e visitatori hanno potuto scrivere un pensiero, un’emozione o un ricordo sul wall interattivo, rendendolo una tela collettiva di riflessioni ed esperienze.





L’iniziativa ha ottenuto un’ampia visibilità anche grazie alla partnership con Stramilano, che ha garantito la diffusione del progetto attraverso contenuti digitali e cartacei, consolidando la presenza del brand all’interno dell’evento.





"La Stramilano è un’occasione perfetta per celebrare sport e benessere, valori che fanno parte dell’identità di Sauber. Con 'Spray Your Vibes' abbiamo voluto ispirare le persone a esprimere la propria energia e il proprio benessere, dentro e fuori dalla corsa" ha dichiarato Silvia Marelli, Group Brand Manager Gruppo Desa S.p.A.





"Siamo entusiasti di affiancare Sauber in un progetto come questo – ha concluso Paolo Biffi, AD di Agenzia YES! S.p.A- perché lo sport è parte del DNA di Agenzia YES!. La Stramilano rappresenta il contesto ideale per raccontare i valori di energia, benessere e partecipazione che condividiamo con il brand, trasformandoli in un’esperienza concreta per tutti i partecipanti".