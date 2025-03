Papa Francesco torna a Casa Santa Marta: convalescenza di due mesi dopo il ricovero al Gemelli

ROMA - Poco dopo le 12 di oggi,ha fatto ritorno in Vaticano, nella residenza di, dopo oltre un mese di ricovero al. Prima di rientrare, il Santo Padre ha effettuato una sosta imprevista presso la Basilica di, dove si è raccolto in preghiera per alcuni minuti davanti all’icona della, tanto cara al suo pontificato.

Il Pontefice, che era stato ricoverato dallo scorso 14 febbraio per una polmonite bilaterale, resterà ora in una fase di “convalescenza protetta” per almeno due mesi, seguendo scrupolosamente le indicazioni mediche fornite dal personale del Gemelli.

Prima di lasciare l’ospedale, Papa Francesco è riapparso in pubblico dopo 38 giorni: dal balcone del secondo piano del Gemelli ha salutato e benedetto i fedeli e i giornalisti riuniti nel piazzale sottostante. Apparso visibilmente dimagrito e provato, Bergoglio ha cercato comunque di sorridere, ringraziando una donna che gli ha offerto dei fiori.

Durante il trasferimento in Vaticano, a bordo della consueta Fiat 500 bianca, il Papa è stato visto indossare i naselli per l’ossigeno, segno tangibile della fragilità delle sue attuali condizioni di salute.

Ora, il Pontefice trascorrerà le prossime settimane in riposo, limitando al minimo gli impegni pubblici e sotto costante monitoraggio medico, mentre resta incerta la sua partecipazione ai riti di Pasqua e ad altri eventi futuri.