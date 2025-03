Milano, dal 3 al 6 aprile al Teatro Oscar Elena Bucci racconta Oriana Fallaci e Alekos Panagulis con lo spettacolo 'Nella lingua e nella spada'

Elena Bucci (Ph Luca Concas)

Questo melologo di più anime si ispira alla storia del poeta e rivoluzionario greco Alekos Panagulis e della giornalista e scrittrice Oriana Fallaci: si incontrano per un’intervista il giorno in cui Alekos, incarcerato per un attentato al dittatore Papadopoulos, viene liberato grazie ad un forte movimento internazionale e restano allacciati, fra discussioni, lotte per la libertà, allegria, solitudini e speranze, fino alla morte di lui per un misterioso incidente, nel 1976.





Alekos trova nella poesia una cura per resistere alla violenza della tirannia e del carcere; Oriana fa del suo lutto un libro. Irriducibili, spesso isolati e solitari, mai vinti nella vitalità e nell’energia, trasformano il dolore in scrittura, memoria di tutti, un tesoro al quale attingere quando manca il coraggio.





"Proverò a raccontare con le mie povere parole di lei e di lui, di quell’epoca, di quella terra e della mia, dell’entusiasmo per alcuni artisti – eroi? - che vissero l’orrore della dittatura senza piegarsi, cantando: nella lingua e nella carta è la loro spada. Grazie a loro allargo il mio sguardo di fortunata nata in tempo di pace fino al limite del buio che si avvicina. Luigi Ceccarelli crea la drammaturgia musicale integrandovi le improvvisazioni di Michele Rabbia e Paolo Ravaglia, mentre voce e movimenti dialogano con il suono. Sullo sfondo è la musica greca, che ha saputo accogliere la musica latina, araba e balcanica fino a farne una sintesi che ci identifica tutti in un unico linguaggio. 'Nella lingua e nella spada' ha aperto una strada nuova che mi riconduce al misterioso luogo dove ho vissuto il primo fascino del teatro. Grazie con tutto il cuore a chi ci ha aiutato" ha dichiarato Elena Bucci.





Crediti:





elaborazione drammaturgica, regia e interpretazione Elena Bucci

musica in playback di Luigi Ceccarelli con registrazioni di Michele Rabbia e Paolo Ravaglia

disegno luci Loredana Oddone, rielaborazione site specific Max Mugnai

cura e regia del suono Raffaele Bassetti

assistente all’allestimento Nicoletta Fabbri

scene Nomadea, Loredana Oddone

costumi Nomadea, Marta Benini e Manuela Monti

foto Luca Concas, Salvatore Pastore, Patrizia Piccino

documentazione video Stefano Bisulli

produzione Centro Teatrale Bresciano

in collaborazione con Le belle bandiere

compagnia sostenuta da Regione Emilia-Romagna, Comune di Russi

si ringraziano Campania Teatro Festival e Ravenna Festival





Biglietti:





22,00 € / INTERO

16,00 € / UNDER30, OVER65

10,00 € / UNIVERSITÀ, SCUOLE DI TEATRO, DESIDERA CARD (acquistabile solo in cassa)





Orario:





Giovedì 3 aprile 2025, ore 20.30

Venerdì 4 aprile 2025, ore 20.30

Sabato 5 aprile 2025, ore 20.30

Domenica 6 aprile 2025, ore 16.00