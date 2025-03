Guerra in Ucraina: avanzata russa, Trump attacca Kiev e Putin valuta una tregua

KIEV - La guerra invive giorni cruciali tra l’intensificarsi dell’avanzata russa, le dichiarazioni die la possibilità di una tregua proposta da

Secondo un'inchiesta del Time, la decisione degli Stati Uniti di sospendere il flusso di intelligence militare all’Ucraina questa settimana avrebbe favorito l’avanzata russa lungo una parte critica del fronte, in particolare nella regione di Kursk. Questa situazione avrebbe avuto un impatto significativo, con pesanti perdite tra i soldati ucraini negli ultimi giorni.

Dal fronte politico internazionale, l’ex presidente USA Donald Trump è tornato a parlare della guerra, con un messaggio sul suo social Truth in cui si è detto più incline a fidarsi di Putin che dell'Ucraina.

"Trovo più difficile trattare con l'Ucraina che con la Russia, e l'Ucraina non ha le carte. L’Europa non sa come mettere fine alla guerra, io penso di sapere come fare", ha dichiarato Trump.