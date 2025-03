Fiumicino: con la partecipatissima presentazione del libro di Dino Tropea 'Lasciato Indietro' ha preso il via la rassegna 'Cadenze Letterarie'



"Lasciato Indietro" inaugura il primo Salotto Letterario del Litorale Romano presso La Grooveria: un evento tra cultura, arte e impegno sociale, che segna l’inizio della rassegna "Cadenze Letterarie"





FIUMICINO (RM) - Il 27 febbraio scorso, a Fiumicino, presso La Grooveria, sul lungomare della Salute 53 A, con la presentazione del libro "Lasciato Indietro", scritto da Dino Tropea e edito da Armando Editore, reduce dal grande successo ottenuto a Sanremo Writers 2025, ha preso il via la rassegna culturale "Cadenze Letterarie", una serata indimenticabile all’insegna di solidarietà e comunità.





Nasce, così, il primo Salotto Letterario del Litorale Romano, la cui proprietaria è Carmela Trevisonno, una donna molto sensibile alle tematiche culturali e sociali, inaugurato con una presentazione letteraria coinvolgente e ricca di emozioni, che si è svolta in un’atmosfera di grande partecipazione, in un luogo pensato per intrecciare cultura, arte e comunità.





L’entusiasmo e il calore dei presenti alla serata che segna l’inizio di un nuovo percorso letterario e culturale, "Cadenze Letterarie", hanno confermato il crescente interesse per il libro "Lasciato Indietro", un’opera autobiografica che ha ottenuto una Menzione Speciale da Casa Sanremo Library per il valore dei temi trattati.





In un’atmosfera carica di emozioni, l’autore Dino Tropea ha raccontato la sua esperienza di resilienza e rinascita, a seguito di eventi avversi. Il libro esplora la difficoltà di ricostruire la propria vita da zero, affrontando la solitudine e l'incertezza, ma anche il coraggio di risollevarsi. Un viaggio che affonda le radici nella sua esperienza personale e che ha toccato profondamente il pubblico presente, il quale ha risposto con testimonianze di vita e solidarietà.





Sergio Mingrone, amico e collega di Dino Tropea, ha guidato la serata con grande professionalità e sensibilità, accompagnando il pubblico in un perfetto equilibrio tra momenti di riflessione e intrattenimento. La sua conduzione attenta e coinvolgente ha contribuito a valorizzare ogni istante dell’evento, rendendolo ancora più fluido e significativo.





Tra gli ospiti, ha emozionato la partecipazione dell'artista Angelo Petraccone, vincitore della 1^ Biennale del Litorale Romano, che ha parlato dell’arte come strumento di guarigione, presentando anche la sua opera #StopFemminicidi, dalla collezione privata: #StopadOgniFormadiViolenzasulleDonne #25NovembreSempre.





Le dottoresse Sonia Buscemi e Maria Grazia Imbimbo, con le loro testimonianze toccanti, hanno invece sottolineato il valore dell’ascolto e della cura, mentre Alice, la dottoressa Imma Savarese, Pediatra e Neonatologa, compagna di Dino Tropea, ha commosso il pubblico raccontando l’intenso legame che la unisce all'autore e come questo si rifletta nelle pagine di Lasciato Indietro.





Anche la musica ha avuto un ruolo centrale durante la presentazione del libro “Lasciato Indietro”, grazie alla talentuosa Lidia Di Paola che ha regalato al pubblico un'esibizione intensa ed emozionante, incantando i presenti con la sua voce. Le sue note hanno contribuito a creare un’atmosfera intima e avvolgente, esaltando la magia del momento e rendendo l’evento un’esperienza ancora più coinvolgente.





Il pubblico ha accolto l’iniziativa con entusiasmo e partecipazione, riconoscendone il valore culturale e sociale e dando vita ad un’esperienza indimenticabile.





L’evento inaugurale di Cadenze Letterarie ha suscitato grande interesse anche da parte della stampa, che ha risposto con entusiasmo all’iniziativa. Testate come Monolite Notizie, gli uffici stampa di Armando Editore, Fabaris S3K e Il Faro Online hanno preso parte alla serata, riconoscendo l’importanza di creare spazi culturali sul territorio e apprezzando l’impegno di Dino Tropea nel coniugare arte e solidarietà.





Un ringraziamento speciale va, anche, a IN PUGLIA 24, che ha seguito il progetto fin dai suoi primi passi, e a tutte le altre testate giornalistiche che hanno contribuito a darne visibilità. Un grazie sentito anche all’amica Alessandra Battaglia, a Giorgia Carta e alle gentili inviate de Il Faro Online, Clarissa e Serena, per il loro prezioso contributo.





Un riconoscimento particolare a Viviana Normando, Media Relations & Stampa di Fabaris SpA – Gruppo S3K, realtà d’eccellenza che mette le persone al centro e incarna il concetto di resilienza proprio della tecnologia. Fabaris S3K ha scelto fin da subito di supportare il volume, riconoscendone l’importante valore culturale e sociale.





I prossimi appuntamenti con la presentazione del libro "Lasciato Indietro" di Dino Tropea offriranno nuove occasioni di incontro con il pubblico. Il 18 marzo, dalle ore 15:00 alle 18:00, l’evento si terrà presso Borri Books – Libreria Termini, mentre il 12 aprile, dalle ore 15:00 alle 20:00, presso La Feltrinelli al Centro Commerciale Maximo. Due momenti imperdibili per approfondire i temi dell’opera.





L’incontro di Fiumicino e le prossime tappe non rappresentano solo la presentazione del libro "Lasciato Indietro", ma il consolidamento di un’idea che unisce l’impegno sociale con la cultura, il progetto più ampio "Mai più lasciati indietro". Si tratta di un'iniziativa che, attraverso diverse piattaforme (una pagina Facebook, uno show su Spotify e un programma radiofonico su Talkcity Web Radio), ha l’obiettivo di realizzare una comunità di voci unite per ispirare chi sta attraversando momenti difficili, dando supporto e visibilità a temi che meritano attenzione.