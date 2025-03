Cultura e Spettacolo, torna a Milano 'Happiness On Tour'

Attese 20.000 persone al Forum di Assago per una serata all'insegna della felicità con Oscar Farinetti, Paolo Borzacchiello e Walter Rolfo. L’originale "Tour della felicità", la live experience gratuita che coinvolgerà migliaia di persone, è organizzato in occasione della Giornata Internazionale della Felicità, dalla Fondazione della Felicità ETS per promuovere il benessere attraverso l’educazione alla felicità. Uno spettacolo motivazionale che riunirà formatori, mental coach sportivi, artisti, manager d’azienda, professori universitari, musicisti e creator digitali: tra i primi ospiti confermati, l’esperto di comunicazione linguistica Paolo Borzacchiello, l’imprenditore Oscar Farinetti, l’influencer Sebastiano Gravina, il mental coach Pasquale Acampora e Matteo Fraziano, giovane shadowartist e illusionista italiano. Chiuderà l’evento l’intervento di Walter Rolfo





MILANO – Appuntamento imperdibile il 20 marzo alle ore 21.00 presso il Forum di Assago di Milano per l’"Happiness On Tour", l’iniziativa totalmente gratuita ideata dal Professor Walter Rolfo e organizzata dalla Fondazione della Felicità ETS, in collaborazione con la Regione Lombardia e con il patrocinio del Comune di Milano, Città Metropolitana di Milano e Comune di Assago, e il sostegno della "UN SDG Action Campaign". Ispirato a una ricerca dell’Università di Harvard, che dimostra come sia la felicità a generare il successo e non viceversa, l’evento mira a sensibilizzare il pubblico sull’importanza di coltivare la propria felicità. Sul palco si alterneranno formatori, mental coach sportivi, artisti, manager, professori universitari, musicisti e creator digitali, che condivideranno le loro esperienze personali e professionali legate alla felicità. Sarà una serata coinvolgente, tra intrattenimento e formazione, offrendo un’occasione di crescita e networking per il mondo aziendale, con un focus sulle soft skill.





Attraverso le testimonianze di esperti e momenti d’interazione, il pubblico potrà esplorare nuovi strumenti per migliorare la propria dimensione personale e professionale, comprendendo come la felicità possa diventare un asset strategico per il successo lavorativo. "Sarà un grande momento di condivisione per ribadire il Diritto alla Felicità di ogni persona, indipendentemente da genere, età, classe sociale, orientamento sessuale, religione o etnia – dichiara Walter Rolfo, Presidente della Fondazione della Felicità ETS – Abbiamo chiamato all’appello protagonisti del mondo dello spettacolo, dello sport, della formazione e della scienza per offrire gratuitamente al pubblico storie di felicità autentiche e preziose. Testimonianze capaci di lasciare un segno e di fornire intuizioni utili per realizzare i nostri sogni".





Con un format innovativo e ospiti d’eccezione, "Happiness On Tour" si prepara, dunque, a diventare un appuntamento imperdibile per chiunque voglia scoprire e coltivare il potere della felicità nella propria vita. Il palco del Forum di Assago ospiterà infatti personalità del mondo dello spettacolo, dello sport e della formazione, pronte a condividere esperienze di vita autentiche e a offrire strumenti concreti per affrontare le sfide quotidiane, interagendo con il pubblico. Tra i primi ospiti confermati spicca Paolo Borzacchiello, uno dei massimi esperti di comunicazione strategica e linguistica in Italia, che terrà uno speech dal titolo "Se vuoi essere felice, devi usare parole felici!", in cui approfondirà come l’uso consapevole di parole positive possa attivare reazioni chimiche nel nostro organismo, che si trasformano in felicità. Durante il suo intervento, illustrerà quali termini utilizzare e quali evitare per migliorare il benessere interiore.





Oscar Farinetti, fondatore di Eataly e imprenditore visionario, condividerà la sua visione su come raggiungere la felicità attraverso azioni concrete. Nel suo intervento, "10 mosse per raggiungere la Felicità", Farinetti racconterà la sua personale idea di felicità, spiegando come, secondo lui, sia possibile “guadagnarsi” la felicità attraverso scelte quotidiane e azioni concrete. Mentre Pasquale Acampora, mental coach e formatore sportivo, condividerà le preziose lezioni apprese durante la sua esperienza alle scorse Olimpiadi di Parigi.





Il palco accoglierà anche Sebastiano Gravina, conosciuto come "Videociecato", un influencer e content creator diventato ormai simbolo di resilienza, il quale cercherà di rispondere alle domande "Ma è possibile avere vantaggi nonostante la disabilità visiva? E come si può essere felici e sorridenti nonostante tutto?". Con il suo spirito ironico, mostrerà come la positività e l’ironia siano strumenti potenti per affrontare le avversità, permettendo di essere felici anche nei momenti più difficili.





Ci sarà poi anche Matteo Fraziano, giovane talento italiano nel mondo dell'illusionismo e dell'arte delle ombre: vincitore dell’edizione 2024 di Tu Si Que Vales, si è distinto per la sua straordinaria capacità di raccontare storie attraverso le ombre, fondendo magia, creatività e suggestione visiva in performance uniche. Il suo talento lo ha reso uno degli artisti più apprezzati nel panorama dell’illusionismo contemporaneo, portandolo ad esibirsi in prestigiosi contesti nazionali e internazionali. Durante l’"Happiness On Tour", Fraziano incanterà il pubblico con uno spettacolo che unisce arte e magia, dimostrando come l’immaginazione e la creatività possano essere strumenti potenti per la felicità.





