Vertice a Riad sull'Ucraina: tensioni tra Russia e USA, Europa divisa

RIAD - È in corso a Riad un importante incontro diplomatico sulla crisi in Ucraina tra la delegazione russa guidata da Sergej Lavrov e quella americana rappresentata da Marco Rubio. Mosca ha ribadito con fermezza che non ci sarà "nessuna concessione territoriale".

Divisioni in Europa sull'invio di truppe di pace

L'Europa appare divisa sulla possibilità di inviare truppe di pace in Ucraina. Il vertice straordinario convocato ieri a Parigi dal presidente francese Emmanuel Macron si è concluso senza una linea comune tra i leader europei. La premier italiana Giorgia Meloni ha espresso dubbi sulla strategia dell’Unione Europea in merito al conflitto.

Zelensky in missione diplomatica

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky prosegue la sua intensa agenda diplomatica: oggi è in Turchia per colloqui con il presidente Recep Tayyip Erdoğan, mentre domani sarà in Arabia Saudita per discutere possibili mediazioni e aiuti internazionali.

Nuove tensioni tra Mosca e Mattarella

Nel frattempo, Mosca ha attaccato nuovamente il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, minacciando "conseguenze" per il suo recente paragone tra la Russia e il Terzo Reich. Il capo dello Stato italiano si trova oggi in visita ufficiale in Montenegro.