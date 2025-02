Ucraina: negoziati USA-Russia a Riad, Trump annuncia possibile incontro con Putin

KIEV - I negoziati tra le delegazioni russa e americana sulla crisi in Ucraina si terranno domani a Riad, capitale dell'Arabia Saudita. Lo ha rivelato il quotidiano russo Kommersant, sottolineando l’importanza di questo nuovo round di discussioni tra Washington e Mosca.

Trump annuncia possibile incontro con Putin

Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha aperto alla possibilità di un vertice con il leader russo Vladimir Putin. “Non c’è ancora una data fissata, ma potrebbe avvenire molto presto”, ha dichiarato ai giornalisti. Alla domanda su un possibile incontro entro il mese, ha risposto in modo vago: “Vedremo cosa succede. Intanto, le delegazioni si stanno già incontrando”.

L’Europa cerca un ruolo: vertice a Parigi

Mentre Washington e Mosca si confrontano direttamente, l’Europa prova a non restare ai margini della trattativa. Oggi a Parigi si riuniscono i principali leader europei, tra cui la presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni. Il premier britannico Keir Starmer ha dichiarato di essere pronto a valutare l’invio di truppe in Ucraina, una posizione che potrebbe inasprire ulteriormente il conflitto diplomatico con Mosca.

ONU e Zelensky in movimento

Oggi è prevista anche una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dedicata alla guerra in Ucraina. Parallelamente, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è in visita negli Emirati Arabi Uniti per rafforzare le relazioni diplomatiche e ottenere ulteriori aiuti economici e militari.

Con le grandi potenze al tavolo dei negoziati e l’Europa che cerca un ruolo attivo, il destino dell’Ucraina resta al centro delle dinamiche geopolitiche globali.