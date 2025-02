Torino, venerdì 28 febbraio presentazione del libro 'Frankenstein Junior' di Giampiero Frasca al Circolo dei Lettori

TORINO - In occasione del 50° anniversario di Frankenstein Junior, capolavoro intramontabile di Mel Brooks e Gene Wilder, il Circolo dei lettori di Torino ospiterà la presentazione della monografia firmata da Giampiero Frasca, pubblicata da Gremese nella collana "I migliori film della nostra vita". - In occasione del 50° anniversario di Frankenstein Junior, capolavoro intramontabile di Mel Brooks e Gene Wilder, il Circolo dei lettori di Torino ospiterà la presentazione della monografia firmata da Giampiero Frasca, pubblicata da Gremese nella collana "I migliori film della nostra vita".





L’appuntamento è fissato per venerdì 28 febbraio alle ore 18:30. Sarà un’opportunità unica per esplorare i retroscena di uno dei film più amati della storia del cinema parodistico, un’opera che ha ridefinito il genere comico e consacrato il genio di Mel Brooks e Gene Wilder.





Alla presentazione interverranno Giampiero Frasca, autore del libro, insieme a Francesco Gerardi ed Edoardo Peretti, che accompagneranno il pubblico in un dialogo appassionante su un film che, a cinquant’anni dalla sua uscita nelle sale, continua a far ridere e riflettere generazioni di spettatori.





Nato come rilettura in chiave americana dei classici horror degli anni Trenta, Frankenstein Junior è diventato un cult immortale grazie alla regia di Mel Brooks, alla musica di John Morris e all’irresistibile comicità di Gene Wilder. La pellicola ha segnato la storia del cinema e le sue battute iconiche, così come i personaggi indimenticabili – da Igor, interpretato da Marty Feldman, a Frau Blücher, portata sullo schermo da Cloris Leachman – sono ormai parte dell’immaginario collettivo.





Il libro di Giampiero Frasca ripercorre la genesi e la realizzazione del film, svelandone i segreti del successo e accompagnando i lettori in un viaggio dietro le quinte, arricchito da un apparato iconografico di oltre 200 immagini curate da S. Tarditi. Con uno stile brillante e coinvolgente, Frasca invita il lettore a condividere un percorso fatto di risate, ricordi e riflessioni su un’opera che ha venduto oltre 500.000 copie in DVD solo in Italia e continua a ispirare proiezioni ed eventi in tutto il mondo.





L’evento, organizzato in collaborazione con AMNC – Associazione Museo Nazionale del Cinema, sarà accessibile in LIS – Lingua dei segni Italiana, per garantire inclusività e partecipazione a tutti gli appassionati.





L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Per prenotare è possibile scrivere a info@circololettori.it o chiamare il numero 0118904401.





Un’occasione imperdibile per celebrare mezzo secolo di risate e cultura popolare, condividendo aneddoti e approfondimenti su un classico intramontabile.