Ritter Sport a Casa Kiss Kiss, il gusto autentico del cioccolato incontra la magia della musica a Sanremo con Radio Kiss Kiss

MILANO – Ritter Sport – produttrice delle iconiche tavolette quadrate – approda al 75° Festival di Sanremo a Casa Kiss Kiss come partner ufficiale dell'omonima Radio, portando non solo i suoi inconfondibili pack colorati, ma anche tutta la qualità e l'irresistibile bontà del suo cioccolato: un tocco di piacere nel cuore pulsante dell'intrattenimento sanremese.





Per il terzo anno consecutivo, Casa Kiss Kiss trasformerà Piazza Vesco in una destinazione imperdibile per artisti, ospiti e pubblico, con un glass box di 480 mq affacciato direttamente sul mare. Qui, tra interviste esclusive, dirette live e incontri con i protagonisti della kermesse, Ritter Sport renderà ancora più speciali i momenti di pausa e condivisione, celebrando il perfetto connubio tra gusto e musica.





Perché se Casa Kiss Kiss è musica e divertimento… il cioccolato è Ritter Sport!





Il Festival di Sanremo, in onda quest’anno dall’11 al 15 febbraio, è molto più di un evento musicale: è un rito collettivo che attraversa generazioni, un momento in cui emozioni e spettacolo si fondono in un’unica grande melodia. Proprio come una canzone che resta nel cuore, anche un quadratino di cioccolato può rendere indimenticabile un momento. Per questo, Ritter Sport, da sempre sinonimo di piacere e condivisione, porta il suo ritmo a Casa Kiss Kiss, rafforzando il legame con il mondo dell’intrattenimento.

Durante la settimana del Festival, Ritter Sport sorprenderà il pubblico con momenti di gioco, intrattenimento e gusto, offrendo tutto il piacere autentico di un cioccolato davvero buono, per le persone e per l’ambiente.

"Ascoltare la musica e gustare del cioccolato sono esperienze sensoriali che uniscono le persone, creano legami e rendono ogni momento ancora più speciale. Essere parte di un evento così simbolico come Sanremo è per noi un’emozione grande. Grazie alla collaborazione con Radio Kiss Kiss, aggiungeremo ritmo, colore e sapore a questa grande festa della musica. Perché Sanremo ha un suono unico, proprio come i gusti del nostro cioccolato: da vivere, condividere e assaporare, nota dopo nota, quadratino dopo quadratino" afferma Thomas Straub, Amministratore Delegato di Ritter Sport Italia.