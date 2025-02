Misteriosa tragedia a Santa Fe: Gene Hackman e la moglie trovati morti, indagini in corso

SANTA FE - La polizia di Santa Fe ha avviato un'indagine sulla morte dell'attore Gene Hackman e di sua moglie, Betsy Arakawa, trovati senza vita nella loro residenza insieme al loro cane. Secondo il Santa Fe County Sheriff's Office, i corpi sono stati scoperti mercoledì pomeriggio dopo che un vicino ha richiesto un controllo del benessere della coppia. Le autorità hanno dichiarato che, sebbene non vi siano segni evidenti di effrazione o di gioco scorretto, le circostanze sono considerate "sospette".

Nella richiesta di mandato di perquisizione, ottenuta da TMZ, si legge che due addetti alla manutenzione hanno trovato la porta della casa aperta senza segni di forzatura. Betsy Arakawa è stata trovata riversa sul pavimento del bagno, con una boccetta di medicinali aperta e pillole sparse sul bancone. Il corpo di Hackman è stato rinvenuto vestito in una stanza adiacente. Anche il loro cane è stato trovato morto nel bagno vicino a Betsy. Secondo il documento, non c'erano segni evidenti di fuga di gas.

Elizabeth Jean Hackman, figlia dell'attore, ha dichiarato a TMZ che la causa delle morti potrebbe essere un'avvelenamento da monossido di carbonio, ma le indagini sono ancora in corso per determinare le cause esatte. La casa, costruita nel 2000, non aveva precedenti problemi di gas.

Gene Hackman, 95 anni, è stato un attore di grande rilievo, vincitore di due premi Oscar, quattro Golden Globe e due BAFTA. Tra i suoi ruoli più celebri si ricordano quelli in "Il braccio violento della legge" (1971) e "La conversazione" (1974). Si era ritirato dalla recitazione nel 2004, dedicandosi successivamente alla pittura e alla scrittura. Betsy Arakawa, 64 anni, era una pianista classica di origine hawaiana. La coppia era sposata dal 1991.

Le autorità continuano a investigare per chiarire le circostanze esatte delle loro morti.