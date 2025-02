Marco Martinelli a Milano con lo spettacolo 'Lettere a Bernini' e con l’azione corale 'Eresia della speranza. Dante Dickinson Majakovskij'

Due opere che indagano la complessità dell’animo umano contro ogni tentativo di semplificazione. "Eresia della speranza. Dante Dickinson Majakovskij" al Teatro Oscar l’8 e il 9 febbraio "Lettere a Bernini" andrà in scena al Teatro Elfo Puccini dal 4 al 9 febbraio





MILANO - Il Teatro Oscar e il Teatro Elfo Puccini di Milano, all’inizio del mese di febbraio, ospiteranno due eventi distinti entrambi firmati da Marco Martinelli, uno dei più importanti registi e drammaturghi italiani contemporanei e fondatore - insieme a Ermanna Montanari - della compagnia teatrale delle Albe.





Il Teatro Oscar l’8 e il 9 febbraio ospiterà "Eresia della speranza. Dante Dickinson Majakovskij", un’azione corale, risultato del laboratorio realizzato con gli studenti liceali dell’Istituto Sacro Cuore di Milano, sul tema della speranza che attraversa i grandi testi della poesia occidentale. Questa azione corale prenderà avvio dalle prime due cantiche dell’Inferno di Dante, mettendo al centro l’esperienza universale dello smarrimento nel fragile cammino della vita, per legarsi poi a frammenti poetici di Emily Dickinson, Vladimir Majakovskij e Walt Whitman e altri poeti cari alle Albe.





«L’universalità del racconto dantesco parla a tutti e in ogni latitudine: tutti sappiamo, per esperienza, cosa sia il sentirsi smarriti nella ‘selva’, nelle sabbie mobili della nostra angoscia, sul punto di affogare, quando un sapore di morte ci fa acide le labbra. Fin qui, è l’esperienza di tutti e Dante ci prende per mano e ci sussurra ‘anch’io pellegrino, anch’io esule, anch’io smarrito lungo la via, come voi’» Marco Martinelli





Al Teatro Elfo Puccini invece andrà in scena, dal 4 al 9 febbraio, "Lettere a Bernini", la nuova opera teatrale scritta e diretta da Martinelli, ideata con Ermanna Montanari. Lo spettacolo è ambientato nello studio del vecchio Gian Lorenzo Bernini, infuriato con Francesca Bresciani, intagliatrice di lapislazzuli che ha lavorato per lui nella Fabbrica di San Pietro e che ora lo accusa di non pagarla il giusto per il suo lavoro. Nell’infuriarsi con la donna, Bernini evoca l’ombra dell’odiato rivale, Francesco Borromini. Quando però giunge la notizia della sua morte la furia cede il passo alla pietas che lo porterà a riflettere sul costante farsi guerra tra artisti, e a riconoscere il valore di colui che per una vita ha considerato nemico. L’opera di Martinelli mostra un Seicento che parla dell’uomo contemporaneo, sospeso tra il secolo della Scienza nuova e l’attuale imbarbarimento, sempre più incombente.





Teatro Oscar - "Eresia della speranza. Dante Dickinson Majakovskij"

Info e prezzi

Crediti

azione corale diretta da Marco Martinelli

Date e orari

Sabato 8 Febbraio 2025 ore 20.30

Domenica 9 Febbraio 2025 ore 16.00

Prezzi

22,00 € / INTERO

16,00 € / UNDER30, OVER65

10,00 € / PER GLI SPETTATORI DI "LETTERE A BERNINI", UNIVERSITÀ, SCUOLE DI TEATRO, DESIDERA CARD (acquistabile solo in cassa)





Teatro Elfo Puccini – "Lettere a Bernini"

Crediti

di Marco Martinelli

regia Marco Martinelli

ideazione Marco Martinelli, Ermanna Montanari

con Marco Cacciola

angelo messaggero Maria Cecilia Bellavite Valencia e Gabriele Augugliaro (in alternanza)

disegno luci Luca Pagliano

scenografia Edoardo Sanchi

musiche originali e sound design Marco Olivieri

tecnico audio Paolo Baldini

voci Ivan Simonini, Gianni Vastarella, Riccardo Savelli

realizzazione immagini video Filippo Ianiero

tecnici video Filippo Ianiero, Fagio

realizzazione scene Antonio Barbadoro con la squadra tecnica delle Albe Alessandro Pippo Bonoli, Gilberto Bonzi, Fabio Ceroni, Enrico Isola, Danilo Maniscalco, Lorenzo Parisi in collaborazione con Rinaldo Rinaldi

assistente alla scenografia Laura Pigazzini

consulenza linguistica Valeria Pollice, Gianni Vastarella

fotografie dello spettacolo Enrico Fedrigoli

coproduzione Albe / Ravenna Teatro - Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale