Liberazione di ostaggi a Rafah: Hamas consegna sei prigionieri israeliani

Gli ostaggi Tal Shoham e Avera Mengistu sono stati liberati e sono saliti sul palco allestito da Hamas a Rafah prima di essere consegnati alla Croce Rossa e successivamente alle forze israeliane (IDF). Nelle prossime ore è previsto il rilascio di altri quattro ostaggi: Omer Shem-Tov, Eliya Cohen, Omer Wenkert e Hisham al-Sayed. Questi ultimi saranno trasferiti più tardi a Nuseirat, nella zona centrale della Striscia di Gaza.

Nell'ambito dello scambio di prigionieri, oggi sarà scarcerato Salama Katkawi, uno dei leader di Hamas detenuto in Israele. L'operazione prevede la liberazione di 602 detenuti palestinesi in cambio del rilascio di sei ostaggi israeliani, segnando un importante sviluppo nel conflitto in corso.

Intanto, è stato confermato che il corpo consegnato ieri da Hamas alla Croce Rossa appartiene a Shiri, madre dei piccoli Kfir e Ariel. Secondo l’esercito israeliano, i due bambini non sarebbero morti a causa di bombardamenti, ma sarebbero stati uccisi a mani nude dai loro carcerieri. Hamas ha respinto queste accuse, negando qualsiasi responsabilità diretta.

L'operazione di scambio e il rilascio degli ostaggi rappresentano un punto di svolta nelle trattative in corso, con implicazioni significative per la situazione umanitaria e politica della regione.