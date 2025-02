Papa Francesco: condizioni stabili, non guiderà l'Angelus

ROMA - Stanotte Papa Francesco "ha riposato bene", come riferito dalla sala stampa vaticana. Tuttavia, domani, domenica 23 febbraio, non guiderà l'Angelus: il testo preparato dal Pontefice verrà diffuso come già accaduto la scorsa settimana. I medici del Policlinico Gemelli, nel briefing stampa di ieri, hanno rassicurato che Bergoglio "non è in immediato pericolo di vita".

Parolin sulle dimissioni: "Inutili speculazioni"

Durante il ricovero di Papa Francesco, sono emerse nuovamente ipotesi su possibili dimissioni, ma il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, le ha definite "inutili speculazioni". In un’intervista al Corriere della Sera, Parolin ha dichiarato: "Ora stiamo pensando alla salute del Santo Padre, alla sua ripresa, al suo ritorno in Vaticano: queste sono le uniche cose che contano".

Il cardinale ha inoltre espresso ottimismo sulle condizioni del Pontefice: "Grazie a Dio, le notizie che arrivano dal Gemelli sono incoraggianti, si sta riprendendo. Gli sono state mandate delle pratiche d'ufficio e ciò significa che procede bene". In merito a una sua possibile visita, ha aggiunto: "È meglio che resti protetto e abbia meno visite possibili, per poter riposare e rendere più efficaci le terapie a cui è sottoposto".

La situazione resta monitorata attentamente, con il Vaticano che continua a fornire aggiornamenti sullo stato di salute del Pontefice.