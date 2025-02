Le potenze europee riunite a Parigi per discutere dell'Ucraina

PARIGI - Le potenze europee si sono riunite a Parigi per affrontare il delicato dossier Ucraina. Dopo la Conferenza di Monaco, che non ha prodotto risultati concreti, il presidente francese Emmanuel Macron ha convocato un incontro urgente per restituire voce all'Europa, messa in secondo piano dagli Stati Uniti. L’incontro, sebbene informale, è considerato cruciale per trasformare quello che finora è stato un dialogo a due tra Russia e Stati Uniti in una trattativa condivisa con l'Europa per giungere a un cessate il fuoco.

Prima del vertice, Macron ha avuto un colloquio telefonico di circa 20 minuti con il presidente americano Trump. Nel frattempo, l’Ucraina ha avanzato una proposta: l'Europa dovrebbe nominare rapidamente un rappresentante per possibili negoziati di pace con Stati Uniti e Russia, come dichiarato da Ihor Zhovkva, vice capo dell'ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo quanto riportato da Bloomberg.

Tusk chiede un aumento immediato della spesa per la difesa

Il primo ministro polacco Donald Tusk ha ribadito l’urgenza di rafforzare le capacità di difesa dell'Europa. “Non saremo in grado di aiutare efficacemente l'Ucraina se non adottiamo immediatamente misure concrete per le nostre capacità di difesa”, ha affermato. Tusk ha inoltre sottolineato che, se l'Europa non è attualmente in grado di contrastare il potenziale militare della Russia, è necessario colmare questo divario il prima possibile. Ha avvertito che, se non si investe ora nella difesa, il costo potrebbe essere dieci volte superiore in futuro per evitare una guerra più ampia.

I partecipanti all'incontro

Macron ha accolto all'Eliseo, a partire dalle ore 16, i rappresentanti dei principali Paesi europei per discutere di sicurezza. All’incontro partecipano i capi di governo di Germania, Gran Bretagna, Italia, Polonia, Spagna, Paesi Bassi e Danimarca, oltre al presidente del Consiglio europeo António Costa, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il segretario generale della Nato Mark Rutte.

Secondo una nota ufficiale dell’Eliseo, l’incontro mira ad avviare consultazioni tra i leader europei sulla situazione in Ucraina e sulle strategie di sicurezza per il continente. Inoltre, l'Eliseo ha precisato che i lavori potrebbero proseguire in altri formati, con l'obiettivo di coinvolgere tutti i partner interessati alla pace e alla sicurezza in Europa. Non sono previste conferenze stampa o dichiarazioni ufficiali al termine della riunione.