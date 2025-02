Primavera in crociera: MSC annuncia gli itinerari "MIni" e sconti fino al 30%

GINEVRA - MSC Crociere trasforma la primavera nella stagione perfetta per navigare verso nuove emozioni e vivere una vacanza indimenticabile nel Mediterraneo con le sue attesissime minicrociere, una proposta esclusiva pensata per chi cerca una pausa breve e rigenerante, o per chi desidera provare per la prima volta il fascino di un’esperienza in crociera.Grazie alla promozione “Voglia di Vacanza”, attiva fino al 28 febbraio, gli ospiti potranno prenotare la prossima avventura primaverile con sconti fino al 30% per crociere in partenza verso il Mediterraneo, Nord Europa, Caraibi, Emirati e molto altro ancora. La promozione è valida anche per chi intende prenotare una crociera in estate e per chi vuole programmare la fuga al caldo per la prossima stagione invernaleTra le proposte spicca l’itinerario di MSC Opera, che salperà il 3 aprile da Venezia. Durante questo viaggio di tre notti, gli ospiti potranno scoprire la storia e la cultura di Rijeka, in Croazia, un'affascinante città portuale nota per il suo centro storico e l'atmosfera vivace, e di Koper, in Slovenia, una perla dell’Istria con il suo splendido lungomare e l’architettura rinascimentale. La crociera si concluderà nuovamente a Venezia, offrendo un finale all’altezza delle aspettative.Per chi cerca un’esperienza più breve, MSC Musica proporrà un viaggio di due notti con partenza da Genova il 14 aprile. Gli ospiti potranno visitare Marsiglia, il cuore della Provenza, famosa per il suo Vieux-Port, la basilica di Notre-Dame de la Garde e un ricco patrimonio culturale.Chi desidera esplorare ulteriormente il Mediterraneo potrà scegliere MSC Armonia, che partirà da Venezia il 16 aprile per una crociera di quattro notti. Dopo una giornata di navigazione, l’itinerario raggiungerà Kotor, in Montenegro, una città incastonata tra le montagne e il mare, con il suo centro storico Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Si proseguirà verso Spalato, in Croazia, dove i visitatori potranno passeggiare tra i resti del Palazzo di Diocleziano e le stradine pittoresche, prima del rientro a Venezia.Per un’esperienza di cinque notti, MSC Fantasia salperà il 21 aprile da Genova, combinando momenti di relax a bordo con emozionanti scali. L’itinerario toccherà Barcellona, una città che non smette mai di incantare con le sue opere di Gaudí, la vivace Rambla e il quartiere gotico, e Marsiglia, il punto di incontro tra storia, tradizione e modernità. Il viaggio si concluderà a Genova, ma per alcuni itinerari sarà possibile proseguire fino a Napoli, offrendo l’opportunità di scoprire la bellezza senza tempo del Golfo e le meraviglie di Pompei.Infine, MSC Splendida offre crociere da tre a cinque notti con partenze da Genova a fine aprile. Tra le tappe principali troviamo Palma di Maiorca, nelle Isole Baleari, una destinazione rinomata per le sue spiagge, la vivace vita notturna e la maestosa Cattedrale di Santa Maria, e ancora Barcellona, che aggiunge al viaggio un tocco di fascino metropolitano.Ogni crociera promette un viaggio indimenticabile, unendo il fascino delle destinazioni mediterranee al comfort e alla qualità che contraddistinguono MSC Crociere. Con un’offerta di servizi dedicati al relax, alla gastronomia e all’intrattenimento, queste mini crociere sono pensate per soddisfare ogni desiderio, trasformando pochi giorni di vacanza in un’esperienza unica.