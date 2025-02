La veneta Fornaci Calce Grigolin investe in due impianti produttivi in Puglia



Fornaci Calce Grigolin investe in Puglia: rilevati gli impianti produttivi strategici di Minermix (Lecce) e Maltek (Bari). Espansione strategica nel Centro-Sud Italia per il Gruppo Grigolin che ha chiuso il 2024 con un fatturato aggregato pari a 1 miliardo di euro.





NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV) – Fornaci Calce Grigolin prosegue nella sua strategia di crescita, ampliando il proprio presidio produttivo nel Centro-Sud Italia con l’acquisizione di un impianto strategico in Puglia e l’affitto di un sito produttivo di premiscelati.





La società di Nervesa della Battaglia (TV), parte del Gruppo Grigolin - leader italiano nel settore dell’edilizia, dei materiali per le costruzioni e della produzione di calce - ha acquisito il ramo industriale di Minermix Srl, azienda salentina con quasi 40 anni di esperienza nella produzione e commercializzazione di calce e materiali da costruzione. Parallelamente, ha siglato un contratto di locazione per l’impianto di premiscelati Maltek Srl, situato a Terlizzi (BA).





Il Gruppo, che ha chiuso il 2024 con un fatturato aggregato di 1 miliardo di euro, prosegue con un piano di sviluppo volto a rafforzare la propria presenza industriale sul territorio nazionale. L’operazione in Puglia rappresenta un passo significativo in questa direzione, con l’obiettivo di consolidare il presidio nel Sud Italia, aumentare la capacità produttiva e creare nuove opportunità occupazionali. Infatti, l’acquisizione del complesso industriale Minermix Srl a Galatina (LE) - che comprende forni per la produzione di calce, una cava per l’estrazione di materie prime e un impianto per la produzione di inerti - rappresenta un’operazione chiave per Fornaci Calce Grigolin.





Minermix, attiva a Galatina dai primi anni Novanta, nasce dall’acquisizione della Società Calce Salentine, di cui ha portato avanti e ampliato la produzione. Nel 1995 l’azienda ha installato un secondo forno Maertz per la calce, incrementando la capacità produttiva e arrivando a impiegare fino a 70 dipendenti. Nel 2010, la realizzazione della cava di calcare San Giovanni ha garantito a Minermix autonomia e indipendenza nell’approvvigionamento delle materie prime, rafforzando la sua posizione nel mercato regionale.





Fornaci Calce Grigolin ha pianificato un programma di ammodernamento e rilancio degli impianti, con investimenti mirati a garantire la massima qualità dei prodotti, un'elevata competitività e il pieno rispetto degli standard ambientali e normativi. Il management è già al lavoro per ristabilire i rapporti commerciali storici dell’area e avviare nuove iniziative di sviluppo, rafforzando il legame con il territorio e valorizzando le competenze locali.





Sempre nell’ottica di espansione industriale, Fornaci Calce Grigolin ha siglato un accordo per lo sviluppo dell’impianto di premiscelati Maltek Srl a Terlizzi, nel barese. Attualmente sono in corso interventi di manutenzione e organizzazione operativa, con l’obiettivo di riavviare la produzione già da febbraio 2025.





"Come Gruppo Grigolin rafforziamo la nostra presenza nel Centro e Sud Italia, inaugurando un presidio produttivo strategico in Puglia, dove finora non eravamo presenti" ha dichiarato Renato Grigolin, Amministratore Unico di Fornaci Calce Grigolin "La nostra strategia di crescita sostenibile ci consentirà di migliorare le capacità produttive degli impianti, ottimizzare i processi industriali e contribuire al tessuto economico e occupazionale del territorio. Questo passo si inserisce perfettamente nella nostra visione di sviluppo a lungo termine, che punta a coniugare efficienza, innovazione e attenzione per l’ambiente. Le due operazioni porteranno a un significativo aumento della capacità produttiva, supportando le esigenze del mercato e rafforzando la presenza di Fornaci Calce Grigolin in un’area strategica per il settore edile".