Interventi di manutenzione straordinaria nel parco di BAM – Biblioteca degli Alberi Milano

Abbattimento e sostituzione di alcune alberature danneggiate per garantire la sicurezza del parco e dei cittadini. A seguito degli importanti eventi temporaleschi che hanno causato la caduta di numerosi alberi in tutta la città di Milano nell’estate 2023, Fondazione Riccardo Catella in accordo con il Comune di Milano – Direzione Verde e Ambiente ha commissionato al proprio consulente agronomo, lo Studio AG&P, una specifica Relazione Tecnica per verificare lo stato di salute delle alberature del parco pubblico di BAM - Biblioteca degli Alberi Milano con l’obiettivo di garantire la sicurezza della cittadinanza che lo frequenta e preservare il verde urbano.





Le indagini condotte hanno evidenziato danni particolarmente gravi a carico di due specie di piante: Sorbus domestica e Popolus alba, con cedimenti diffusi e ripetuti dell’apparato radicale. Considerata la possibilità che eventi meteorologici futuri possano aggravare ulteriormente la situazione, si è resa necessaria la sostituzione di questi esemplari con alberi con caratteristiche colturali che meglio si adattano alle condizioni del parco, mantenendone invariato l’equilibrio estetico e ambientale.





In particolare, i Sorbus domestica compromessi, inizialmente messi in sicurezza, sono già stati sostituiti con Parrotia persica, anche se al momento non visibili a causa della chiusura dello Scalone di collegamento pedonale del parco di BAM con il piazzale di Stazione Garibaldi per lavori di riqualificazione in corso nel piazzale a cura di RFI.





I Populus alba saranno invece sostituiti con Quercus palustris, una quercia dalle splendide colorazioni autunnali che si integrerà armoniosamente con le altre specie già presenti al parco, come Aceri e Liquibambar.





L’intervento relativo ai pioppi sarà così organizzato:

Lunedì 3 – martedì 4 febbraio: abbattimento dei Populus alba compromessi e smaltimento del materiale di risulta

Mercoledì 5 – venerdì 7 febbraio: rimozione delle ceppaie

Lunedì 10 – venerdì 14 febbraio: posa dei Quercus palustris





Fondazione Riccardo Catella, responsabile dal 2019, con il progetto BAM - Biblioteca degli Alberi Milano, della gestione, della sicurezza e della manutenzione del parco pubblico di Portanuova grazie ad un’innovativa partnership pubblico-privata con il Comune di Milano e COIMA, conferma il proprio impegno nella gestione sostenibile del verde urbano e nella tutela del benessere della comunità. In questo senso, gli interventi di abbattimento e sostituzione delle alberature, seppur necessari per prevenire rischi legati alla stabilità degli alberi, vengono realizzati con un approccio attento e responsabile, volto a preservare l’equilibrio ecologico del parco e a garantire non solo la sicurezza di chi frequenta il parco, ma anche il mantenimento della ricchezza botanica, per un ecosistema urbano sano e sostenibile.





CATELLA è attiva dal 2005 con la missione primaria di promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio e degli spazi pubblici urbani. Nel corso degli ultimi 20 anni ha sviluppato una serie di programmi civico-culturali e di ricerca dedicati alla sostenibilità ambientale e all’inclusione sociale.





Dal 2012, con il programma MiColtivo, Orto a Scuola, la Fondazione promuove i valori dell’educazione ambientale e di una corretta e sana alimentazione nelle scuole pubbliche cittadine attraverso la realizzazione di orti didattici all’interno dei cortili scolastici, prevedendo una riqualificazione di questi spazi verdi.





Da luglio 2019, grazie ad un’innovativa partnership pubblico-privata con il Comune di Milano e COIMA la Fondazione Riccardo Catella, con il progetto BAM - Biblioteca degli Alberi Milano, diventa responsabile della gestione, della sicurezza, della manutenzione e del programma culturale del parco pubblico di Portanuova - quartiere simbolo di innovazione e primo al mondo ad aver ottenuto la doppia certificazione di sostenibilità LEED® e WELL® for Community.





Informazioni:

BAM - Biblioteca degli Alberi Milano

Via Gaetano de Castillia 28, Milano

Mezzi pubblici

MM Isola (Lilla), Gioia e Garibaldi (Verde), Repubblica (Gialla)

Stazioni Milano Porta Garibaldi e Milano Centrale